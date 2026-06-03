ČSÚ: Muži narození loni na jihu Moravy se dožijí asi 78 let, ženy 83 let

Ženy narozené loni na jihu Moravy se pravděpodobně dožijí více než 83 let, oproti předchozímu období se však jejich naděje dožití mírně snížila. Naopak u mužů střední délka života vzrostla bezmála na 78 let. Za 20 let, tedy od roku 2005 do roku 2025, vzrostla střední délka života v Jihomoravském kraji u mužů o 4,79 roku a u žen o 3,55 roku. Český statistický úřad (ČSÚ) o tom dnes informoval na svém webu.
Až do roku 2019 se střední délka života v Jihomoravském kraji zvyšovala. Dlouhodobý růst naděje dožití přerušila v letech 2020 až 2021 zvýšená úmrtnost spojená s pandemií covidu. V roce 2023 se začaly krajské i celostátní hodnoty naděje dožití opět zvyšovat.
Podle údajů z období od ledna 2024 do prosince 2025 se muž narozený v Jihomoravském kraji v roce 2025 pravděpodobně dožije 77,9 roku, žena 83,49 roku. "V roce 2025 střední délka života oproti předchozímu období v kraji vzrostla o 0,34 roku u mužů, u žen však klesla o 0,18 roku," uvedl ČSÚ.
Jihomoravští muži i ženy mají v mezikrajském srovnání čtvrtou nejvyšší naději dožití. Nejpříznivější údaje o naději dožití jsou v Praze, nejkratší střední délku života mají dle ČSÚ muži i ženy z Ústeckého kraje.
"Muž, který žije v Jihomoravském kraji a v roce 2025 dovršil 65 let, má před sebou pravděpodobně ještě 17,42 roku života, žena stejného věku pak 21,09 roku, tedy o 3,67 roku více," doplnili statistici.