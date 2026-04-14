ČT: Přísaha podala kvůli pokutě 149.000 korun žalobu na dohledový úřad

Hnutí Přísaha podalo správní žalobu na Úřad pro dohled nad hospodařením politických strana hnutí (ÚDHPSH) kvůli pokutě 149.000 korun, řekl České televizi (ČT) předseda hnutí a senátor Róbert Šlachta. Pokutu od úřadu hnutí dostalo za porušení pravidel volební kampaně a již ji uhradilo. Sporem se bude zabývat Krajský soud v Brně.
"Ano, žaloba byla podána," řekl ČT Šlachta. První místopředseda hnutí Jaroslav Pelc upřesnil, že žaloba byla podána ke Krajskému soudu v Brně. "Pokutu jsme uhradili, protože tam nebyl odkladný účinek," citovala ČT Pelce. Pokud by hnutí s žalobou uspělo, úřad mu bude muset peníze vrátit.
Úřad kontroloval hospodaření Přísahy v roce 2024 a financování volební kampaně do Evropského parlamentu, v níž bylo hnutí v koalici s Motoristy, a kampaně do Senátu z téhož roku. Pokutu úřad hnutí uložil, protože při volbách do Evropského parlamentu a Senátu nezahrnulo některé výdaje do volebního účetnictví. Podle úřadu také překročilo zákonem stanovený limit výdajů ve volbách do Senátu téměř o 150.000 korun.
Přísaha se již dříve obrátila na soud kvůli pokutě 35.000 korun. Dohledový úřad ji vyměřil za to, že hnutí u některých dárců, kteří ji podpořili v evropských volbách, nevykázala data narození, což zákon vyžaduje. Loni rozhodnutí úřadu potvrdil Krajský soud v Brně, nyní tak učinil také Nejvyšší správní soud.