Desetiletá čtenářka roku si loni vypůjčila 522 knih, s chutí pročítá i letáky

Od chvíle, kdy Mia Bejčková porozuměla písmenkům, ji čtení naprosto pohltilo. Do Knihovny Jiřího Mahena v centru Brna chodí s maminkou každý týden, nyní získala titul Čtenářka roku. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Vyráží tam každý týden, knížky bere i rodičům a bratrovi. „Chodíme sem se dvěma taškami. Často máme i třicet výpůjček, což býval limit. Teď nás ale potěšili, zvedli to na padesát,“ směje se Miina maminka.

Její dcera uměla číst už před nástupem do školy. Teď chodí do třetí třídy a ve čtení je nejlepší. Rodiče jí v dětství předčítali, ale jinak její zájem nijak zvlášť nepodporovali. „Bylo to zkrátka přirozené – jakmile se naučila číst, sáhla po knížce,“ přibližuje maminka.

Mia věří, že příští rok rekord vylepší. „Když mám čas, tak si čtu každý den. Nebo hraju na mobilu,“ usměje se čtenářka roku, která má nejraději knížky o psech, nejoblíbenější je pro ni Zákon smečky. „Hrozně moc si ho přeju,“ vysloví přání ohledně živého mazlíčka. Když jí však maminka vysvětluje, že by s ním musela ráno vstávat a venčit ho, to už se malé čtenářce tolik nezamlouvá.

Svůj volný čas ráda tráví v prostorách domácí knihovny, nejčastěji v sedacím vaku. Valnou většinu vlastních knížek už má přečtenou, právě proto pravidelně vyráží do knihovny. A čísla z jejích výpůjček se vymykají běžným standardům.

„Vždyť průměrně si u nás čtenář vypůjčí za rok 28 knih,“ zdůraznil mluvčí Knihovny Jiřího Mahena Petr Pospíšil na soutěži o nejaktivnějšího čtenáře uplynulého roku, která je součástí Festivalu literatury pro děti a mládež. „Letošní vítězka nás ohromila. Půjčila si devatenáctkrát více knih než průměrný čtenář,“ vyjadřuje svůj údiv.

Bejčkovi o soutěži nevěděli do chvíle, než jim přišel e-mail s nominací. „Vlastně si ale říkám, kdo jiný by ji měl vyhrát než naše Miuška. Každý den má v ruce knížku, každý den čte, třeba i na dovolené. Dokonce když se jí pod ruku dostanou letáky, tak si je pročítá,“ popisuje s úsměvem Miina maminka. Teď už se desetiletá holčička těší, až si přečte nové knížky, které díky soutěži vyhrála.