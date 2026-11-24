Slovácko a Artis už se v letošním roce potkaly třikrát. Nejprve ve dvojzápase baráže o postup do nejvyšší soutěže, následně v podzimním ligovém utkání, které přineslo Artisu historicky první bod v Chance Lize. Nyní přijde na řadu čtvrté vzájemné měření sil a další příležitost ukázat, kam se oba celky od posledního střetnutí posunuly.
Brněnský nováček do něj vstoupí ve velmi dobrém rozpoložení. Po pohárovém vyřazení Jablonce dokázal stejného soupeře porazit také v ligovém utkání a připsal si tak dvě cenná vítězství během deseti dnů. Sobotní triumf 3:1 navíc znamenal historicky první ligovou výhru Artisu na domácím hřišti. Také Slovácko má důvod k optimismu. V posledním ligovém kole zdolalo Hradec Králové 4:2 a potvrdilo, že jeho ofenziva dokáže být velmi produktivní.
Očekávat lze proto zajímavý a ofenzivně laděný fotbal. Oba týmy v posledních ligových vystoupeních nastřílely dohromady sedm branek a jejich aktuální střelecká forma slibuje atraktivní podívanou. Její důležitost navíc podtrhuje postavení v tabulce. Artis a Slovácko mají shodný bodový zisk a jejich vzájemný souboj tak bude mít přímý význam v boji o ligové pozice. V sázce bude pomyslných šest bodů.