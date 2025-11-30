Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

  13:42aktualizováno  13:42
Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie Polanská Karafiátová. Jejich podnik se zařadil mezi nejvýraznější sladké provozy ve městě, na Instagramu jej navíc sleduje přes 20 tisíc lidí.

Díky důrazu na kvalitu, vlastnímu rukopisu a preciznímu zpracování si vybudoval na trhu stabilní postavení, které popularitou přesahuje hranice města.

A sbírá ocenění. V říjnu letošního roku Mlsná holka zvítězila v soutěži gastronomického průvodce Gourmet a získala titul nejlepší cukrárny v Brně. „Upřímně jsme tomu nevěřily. Byly jsme součástí soutěže prakticky od začátku, ale nikdy jsme nevyhrály,“ usmívá se Pokorná.

Podnik Mlsná holka nabízí své originální dezerty v Poštovské ulici v centru Brna a ve Fillově na Lesné. V říjnu 2025 zvítězil v soutěži gastronomického průvodce Gourmet a získal titul nejlepší cukrárny v Brně.
Podnik Mlsná holka, který v soutěži gastronomického průvodce Gourmet získal titul nejlepší brněnské cukrárny roku 2025, klade důraz na kvalitu, vlastní rukopis a precizní zpracování. Důležitá je i prezentace a příjemná atmosféra.
Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana Pokorná. V říjnu 2025 zvítězil v soutěži gastronomického průvodce Gourmet a získal titul nejlepší cukrárny v Brně.
Podnik Mlsná holka, který v soutěži gastronomického průvodce Gourmet získal titul nejlepší brněnské cukrárny roku 2025, klade důraz na kvalitu, vlastní rukopis a precizní zpracování. Důležitá je i prezentace a příjemná atmosféra.
12 fotografií

Letošní úspěch proto vnímá jako výrazné potvrzení dlouhodobé práce. „Jsme strašně rády, protože jsme si už říkaly, že vlastně nevíme, co víc bychom pro to mohly udělat. Že už to možná ani nemáme kam dál posouvat,“ dodává.

V silné konkurenci, která v Brně a vlastně po celém Česku zahrnuje celou řadu kvalitních cukráren, se podnik odlišuje především důrazem na originalitu a vlastní identitu. Podle majitelek spočívá jejich výjimečnost v důsledném hledání vlastních nápadů.

Dort se škvarky, arašídy s rybízem? Cukrařina je bádání, říká inovátorka

„Myslím, že naše dezerty jsou hodně originální. Nesnažíme se kopírovat žádné světové cukrárny ani profláknuté kombinace. U nás nenajdete citron ani jiné typické dezerty, které jsou běžně k vidění jinde. Každý kousek vytváříme originálně a podle sebe,“ vysvětluje Polanská Karafiátová s tím, že jejich nabídku zákazník pozná „na první dobrou“.

Místo medicíny k donutům

Největší výzvou v oboru je podle její kolegyně shromáždit kolem sebe schopné lidi a správně nastavit ceny. „Chceme, aby se všechny náklady pokryly, protože nehodláme dělat nic na úkor surovin nebo kvality. Aby to bylo dlouhodobě udržitelné, částky se prostě budou zvedat, a to ne proto, že bychom chtěly, ale protože roste cena úplně všeho. Třeba v cukrařině se v posledních letech zdražily čokolády až o tři sta procent. A pokud chcete dobré zaměstnance, musíte je adekvátně zaplatit. U nás je tak nejdražší ruční práce a suroviny,“ popisuje Pokorná.

Punčový řez či donut tedy v podniku aktuálně stojí 98 korun, „krtek v tropech“ 160 korun.

Podnik Mlsná holka nabízí své originální dezerty v Poštovské ulici v centru...
Podnik Mlsná holka nabízí své originální dezerty v Poštovské ulici v centru...

Pokorná už na střední škole snila o tom, že si jednou otevře vlastní cukrárnu. Přesto se „pro jistotu“ rozhodla studovat na lékařské fakultě. Zlom přišel až během zahraniční stáže na chirurgii. „Tehdy jsem si definitivně uvědomila, že medicína není cesta, kterou bych chtěla jít. Sehnala jsem tedy veškerou odvahu a v roce 2017 se rozhodla jít za svým snem,“ popisuje své začátky.

Cukrárnu původně otevřela jako jednodruhovou prodejnu zaměřenou pouze na donuty. „Jsem vlastně docela ráda, že jsem se vydala touto cestou. Jednak žádný donut shop v Brně v té době nebyl. Zároveň jsem taky chtěla něco, co zvládnu dělat sama, protože jsem tehdy opravdu řešila úplně všechno – výrobu, prodej, nákupy… Kdybych toho dělala víc, v jednom člověku by to nebylo možné,“ říká.

V jednom už to nešlo

Dnes to nazývá „sladkou nevědomostí“, kterou podnik potřeboval. „Když se na to zpětně dívám, bylo to docela šílené. Neměla jsem peníze, vstávala jsem ve tři ráno a do šesti večer prodávala. Dlouhodobě to nebylo udržitelné,“ popisuje Pokorná s tím, že se učila za pochodu a snažila se řídit intuitivně. „Vždycky říkám, že všechno dělám tak, aby se to líbilo mně samotné. To mě dovedlo až sem.“

Po třech letech provozu Mlsné holky se k ní přidala Klaudie, která na vysoké škole vystudovala inženýrku technologie potravin. „Začínala jsem u Hanky na původní prodejně, kde jsem dělala donuty. Později jsem s holkami ve výrobě začala péct makronky. Po otevření nové provozovny v Poštovské ulici, kde se cukrárna nachází teď, jsem přešla zcela do výroby a mohla se naplno věnovat dezertům,“ vzpomíná Polanská Karafiátová s tím, že se postupně vypracovala až na spolumajitelku Mlsné holky.

Čeští zákazníci občas zírají, k zákuskům po francouzsku je třeba se projíst

Dnes mají obě v podniku jasně rozdělené role. „Klaudie vede výrobu – řídí holky, plánování nových dezertů, zakázky. Já mám na starosti provozní věci – nákupy, objednávání surovin,“ shrnuje Pokorná.

Podle ní podnik výrazně posunulo právě to, že už na vše není sama. „Ačkoliv jsem i dřív měla zaměstnance, ne každý chce nést odpovědnost nebo samostatně rozhodovat. Bylo náročné vše řešit sama,“ přiznává. Zlom přišel s těhotenstvím. „V ten moment už to opravdu nešlo. Člověk se musí některých věcí vzdát. A to bylo dobře, díky tomu jsme se posunuli,“ přiznává.

Inspirace přímo ve výrobně

Úspěch Mlsné holky však podle Pokorné nestojí jen na dvou hlavních tvářích, ale na spolupráci celého týmu.

„Pro nás to nejsou jen zaměstnanci. Udělat skvělý dezert zvládne každý šikovný člověk podle receptu. Ale pak je tu ta druhá část, umět to krásně odprezentovat, nachystat výslužku, usmát se na zákazníka, vytvořit příjemnou atmosféru. A to je hrozně důležité,“ vysvětluje.

Podnik Mlsná holka, který v soutěži gastronomického průvodce Gourmet získal...

Inspirace na nové dezerty přichází nejčastěji přímo ve výrobně. „Jsme tam tři a pořád na sebe chrlíme nové nápady. Většina z nich vzniká spontánně během práce,“ směje se Klaudie. Nabídku přitom pravidelně zpestřují, přibližně každé dva až tři měsíce dochází k její kompletní proměně.

Do každé sezony připravují kolem devíti nových dezertů. Některé se testují hned, jiné se hodí spíš do zimy, či léta, a tak chvíli čekají na svou příležitost. Když se blíží změna menu, následují dva týdny intenzivního testování, během nichž se recepty ladí do posledního detailu, než padne konečný verdikt.

Hromadné koštování

Nápadů je tolik, že se cukrářky někdy bojí, zda vůbec budou schopné všechny vyzkoušet. „Ono to ale pokaždé vyplyne tak nějak samo. A většinou toho vymyslíme tolik, že je i těžké najít místo pro dezerty z minulého roku,“ prozrazuje Polanská Karafiátová.

Podle Pokorné je Klaudiina kreativita daná i její láskou k vaření a citem pro chuťové kombinace. Nebojí se používat netradiční ingredience, třeba pepř v dezertech, nebo spojovat chutě, které by ji samotnou dřív nenapadly.

Neuměli péct, uvařit kávu, natož našlehat mléko. Přesto stvořili Cukrové nebe

Nedílnou součástí celého procesu je rovněž velká týmová ochutnávka. Když se připravuje nová nabídka dezertů či snídaní, sejdou se všichni zaměstnanci i brigádníci. Všechny prototypy donesou na jeden stůl a postupně se koštuje. Každý může říct svůj názor, a protože v podniku je přes dvacet lidí, vzniká široké spektrum zpětné vazby.

„Je hrozně zajímavé sledovat, jak každý vnímá chutě úplně jinak,“ povídá Pokorná. „Co jednomu chutná, druhý odmítne. A právě to nám pomáhá doladit dezerty tak, aby seděly co nejširšímu okruhu lidí,“ nabízí recept.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Praha

Praha

Spanilá jízda vánoční flotily DPP ulicemi Prahy.

vydáno 30. listopadu 2025  13:52

Staroměstské náměstí se proměnilo v zářivou kulisu předvánoční Prahy, když zde slavnostně rozsvítili vánoční strom. Tisíce návštěvníků zaplnily každý kout náměstí a s nadšením sledovaly okamžik, kdy...

vydáno 30. listopadu 2025  13:44

Výstava vánočních motivů Josefa Lady, prosklený box jeho pracovny, stánkaři se svařákem, klobáskami i vánočními ozdobami a dárky zaplnili až do 6.ledna 2026 náměstí
před pražskou radnicí. Adventní...

vydáno 30. listopadu 2025  13:42

Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana...

Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie...

30. listopadu 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veselé vánoce přeje váš DPP to byl slogan Vánoční flotily tramvají a autobusů v Praze. Největším lákadlem byla tradiční Mazačka s andělem Gabrielem a jeho hlásnou troubou.

vydáno 30. listopadu 2025  13:38

Čtyřmetrová socha ve tvaru podkovy připomene tradici kunovické Jízdy králů

Socha ve tvaru podkovy, která má připomínat tradici Jízdy králů v Kunovicích....

Neobvyklá dominanta má v budoucnu stát v centru Kunovic. Připomínat bude tradici Jízdy králů, která je součástí města více než sto let. Čtyřmetrovou sochu v blízkosti radnice navrhl a vytvoří...

30. listopadu 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Světelná show odstartovala. Do ulic Prahy vyjela nazdobená flotila tramvají i autobusů

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...

Tisíce lidí v sobotu sledovaly první průvod svátečně nazdobených vozů z flotily pražského dopravního podniku. Tramvaje, autobusy i trolejbus budou pražskými ulicemi korzovat až do Tří králů.

30. listopadu 2025  12:32

Lidé mohou hlasovat o nejzajímavější příběh pravěké dívky z Mladečských jeskyní

ilustrační snímek

Fandové jeskyní, historie a literatury mohou až do konce letošního roku hlasovat o nejzajímavějším příběhu pravěké dívky Mlady, jejíž 31.000 let staré...

30. listopadu 2025  10:45,  aktualizováno  10:45

OBRAZEM: Z Děčínska až do srdce Prahy. Podívejte se na putování vánočního smrku

Instalace vánočního stromečku na Staroměstském náměstí v Praze.

V sobotu večer rozzářil Staroměstské náměstí dvaadvacetimetrový smrk z Děčínska. Vánoční strom, který letos zdobí centrum Prahy, má za sebou dlouhou cestu – od prvního řezu přes noční převoz až po...

30. listopadu 2025  12:02

Brutalistní budova urologie hledí na porodnici i magistrálu. Už 50 let

Urologická klinika VFN.

Urolog Eduard Hradec nepatřil ke „světoznámým“ postavám společenských rubrik časopisů. V českém zdravotnictví však zanechal hlubokou brázdu. Stál u zrodu urologie jako samostatné disciplíny a položil...

30. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEOSTREAM ZDARMA: Setkání lídrů českého stavebnictví

30. listopadu 2025  11:28

Brněnské děti se díky projektu Vesny zapojily do utváření veřejného prostoru

BrnÄ›nskĂ© dÄ›ti se dĂ­ky projektu Vesny zapojily do utvĂˇĹ™enĂ­ veĹ™ejnĂ©ho prostoru

Děti mladšího školního věku se díky projektu Budoucnost je teď Ženského vzdělávacího ústavu Brno – Vesna zapojily do analýzy a utváření veřejného prostoru,...

30. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.