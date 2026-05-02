Cyklista v Žabčicích na Brněnsku zemřel po střetu s traktorem

Při dopravní nehodě v Žabčicích na Brněnsku dnes v podvečer po srážce s traktorem zemřel cyklista. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů a záchranářů David Chaloupka a Michaela Bothová. Příčinu nehody a další podrobnosti policisté zjišťují. Silnice je uzavřená.
Záchranáři na místo vyslali několik prostředků včetně vrtulníku. "Muž na kole utrpěl devastující zranění a zemřel ještě před příjezdem zdravotníků," řekla Bothová.
Chaloupka uvedl, že silnice mezi Žabčicemi a Přísnotice je uzavřená a dopravu policisté odklání na okolní komunikace.
V souvislosti s nehodou záchranáři apelují na prevenci a dodržování bezpečnostních opatření jako je nošení ochranných prostředků při jízdě na kole. "Řidiči jednostopých i dvoustopých vozidel by měli být navzájem tolerantní," doplnila Bothová.