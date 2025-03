Populární traily zničené bouřkou se povedlo opravit, zmizely jen úseky na rovině

„Ne všechno se dalo úplně opravit, ale zprovozněné budou všechny traily. Někde se nám podařila kompletní rekonstrukce, některé úseky budou v provizorním stavu, který asi zůstane po celou sezonu. Ale sjízdné budou,“ avizuje provozovatel atrakce Petr Vaněk ze spolku Singletrail Moravský kras.

Zdejší klikaté cesty v kopcích nad rybníkem Olšovec, které lákají bikery z širokého okolí od jara 2016, dostaly loni pořádně zabrat. Nejvíc jim ublížila mimořádně silná bouřka na konci června, po níž zůstalo množství popadaných stromů. Další bouře se tudy přehnala v září a dílo zkázy dokonala.

„Dohromady asi kilometr trailů úplně zmizel, v těchto místech povede objízdná trasa. Ale to se bavíme o rovinatých úsecích, ty nejatraktivnější budou opravené kompletně,“ slibuje Vaněk.

V Mariánském údolí potrvá obnova déle

Provozovatelé na náročnou obnovu vypsali veřejnou sbírku, v níž se sešlo téměř 800 tisíc korun. „Ze srdce děkujeme všem našim partnerům, přispěvatelům a členům, že v tom pojedeme zase dál,“ vzkázal už dříve Vaněk. „Bez těchto příspěvků bychom to nezvládli,“ připomíná nyní.

Práci v terénu komplikovala nečekaně tuhá zima. „Kvůli ní to bylo náročnější, ale ten čas jsme museli využít. Kdybychom začali až na jaře, tak by se to nedalo stihnout. Navíc by nám chyběly i ruce,“ přibližuje Vaněk, podle nějž na obnově trailů pracovali celou zimu tři lidé, z toho jeden v bagru.

„Teď je konečně teplo, ale pořád po zimě zůstává mokro. Navíc se má příští týden zase ochladit, takže finální jaro ještě nenastalo. Ale dělali jsme, co se dalo, děláme dál a ještě dělat budeme, aby bylo na začátku dubna vše připraveno,“ oznamuje Vaněk.

Spolek Singletrail Moravský kras provozuje také trasy v brněnském Mariánském údolí, kde je situace složitější. Zářijová bouřka tu také zanechala spoušť, kterou se ještě lesníkům nepodařilo odklidit. „Tam se teprve začíná těžit, takže obnova potrvá déle,“ sděluje Vaněk.