Cyklistů umírá na silnicích v Česku příliš mnoho, často nehodu zaviní pod vlivem

Autor: ČTK
  11:19aktualizováno  11:19
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V letošním prvním čtvrtletí zahynulo na silnicích v Česku deset cyklistů a 29 jich utrpělo vážná zranění. To ukazuje, že se nedaří snižovat počet smrtelných nehod cyklistů, i když ubývá těch s vážným zraněním. V tiskové zprávě o tom informovalo Centrum dopravního výzkumu (CDV). Až u třetiny nehod zaviněných cyklisty byli viníci pod vlivem drog nebo alkoholu.

CDV čtvrtletní statistiku zveřejnilo v reakci na zprávu Evropské rady pro bezpečnost dopravy, která ukázala, že počet úmrtí cyklistů v EU za poslední desetiletí téměř neklesl, zatímco počet úmrtí mezi cestujícími v automobilech klesal čtyřikrát rychleji. EU má cíl do roku 2030 snížit počet úmrtí na silnicích na polovinu, což není možné bez výrazného snížení smrtelných nehod cyklistů. Cyklisté mají na smrtelných nehodách v EU podíl deset procent, v roce 2024 jich v zemích unie zemřelo 1926.

Česká republika podle CDV patří v EU na špičku ve snižování počtu těžkých zranění cyklistů.

V období účinnosti Strategie Besip 2021-2030, tedy mezi lety 2021 a 2025, bylo zaznamenáno o sedm procent méně těžkých zranění cyklistů, než předpokládaly cíle Strategie. Naopak znepokojivý je počet více než 200 usmrcených cyklistů za posledních pět let, který o 29 procent překračuje stanovené hodnoty, uvádí Pavel Havránek, ředitel divize mobility a bezpečnosti Centra dopravního výzkumu.

Tento vývoj podle Havránka souvisí s rozvojem elektrických dopravních prostředků, tedy zejména elektrokoloběžek a elektrokol. V letech 2023 až 2025 při nehodě na elektrokolech a elektrokoloběžkách v České republice zemřelo 40 lidí a dalších 248 utrpělo těžká zranění. V roce 2025 jezdci na těchto dopravních prostředcích tvořili více než třetinu všech usmrcených cyklistů. Data zároveň potvrzují výrazný nárůst nehodovosti – počet nehod na elektrokolech i elektrokoloběžkách se v posledních letech významně zvýšil.

Velkou roli u vážných a smrtelných nehod cyklistů hrají drogy a alkohol. "Přestože je Česká republika jedinou ze sledovaných zemí s nulovou tolerancí alkoholu a jiných návykových látek u cyklistů, byla v uplynulém roce jejich přítomnost zjištěna u 31 procent cyklistů, kteří nehodu zavinili. Stejný podíl byl zaznamenán i u jezdců na elektrokolech. Ještě vyšší podíl byl zjištěn u jezdců na elektrokoloběžkách, kde alkohol nebo drogy figurovaly ve 43 procentech jimi zaviněných dopravních nehod," upozornil Havránek.

Zpráva evropské rady zdůrazňuje, že hlavním nástrojem pro snižování vážných a smrtelných nehod cyklistů je fyzické oddělení cyklistů od rychle jedoucích aut, tedy pomocí oddělných cyklostezek nebo chráněných cyklopruhů. Kromě toho vážnost poranění hlavy i riziko úmrtí snižuje také používání cyklistické přilby.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Z muže na úřadě kvůli nevyplacené dávce sršely hrozby a urážky, strážníka napadl

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály v úterý dopoledne na úřadu práce v Zábřehu na Šumpersku. Jeden z klientů tam začal běsnit kvůli tomu, že se marně dožadoval vyplacení peněžní podpory. Nyní je podezřelý z...

Srážka vlaku a auta na Písecku omezila provoz trati Plzeň - Č. Budějovice

ilustrační snímek

Kvůli dnešní ranní srážce vlaku s nákladním automobilem na přejezdu u Protivína na Písecku byl téměř pět hodin omezený provoz na železnici mezi Plzní a Českými...

Žďárská knihovna začala nabízet bezplatné doučování dětí ze základních škol

ilustrační snímek

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou začala díky dobrovolníkům v dubnu nabízet bezplatné doučování dětí ze základních škol. Smyslem je udělat...

Rozšířené bezpečnostní upozornění – riziko otravy oxidem uhelnatým. Bezpečnostní opatření pro vybrané plynové průtokové ohřívače vody BOSCH a JUNKERS vyráběné od roku 2019.

22. dubna 2026  14:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Studenti překvapili prezidenta obrazem. Čekal ho i muž, s nímž skočil padákem

Prezident Petr Pavel dostal od studentů Gymnázia a grafické školy v Přelouči...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Na Gymnáziu a grafické škole v Přelouči ho studenti...

22. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  14:54

Město Louny oficiálně stvrdilo své partnerství s japonským městem Susaki

22. dubna 2026  14:53

Majáles se vrací k Flošně. Bude průvod, alegorický vůz sveze Vypsanou fiXu

Hradecký festival Majáles a jeho návštěvníci (20. dubna 2018)

Ke koupališti Flošna se v sobotu 25. dubna po dvaceti letech vrátí festival, který v Hradci Králové tradičně otvírá letní hudební sezonu. Hradecký Majáles nabídne dvě pódia, přes dvacet interpretů a...

22. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Poptávka po hotelech v centru Brna neklesla ani s otevřením nového hotelu

PoptĂˇvka po hotelech v centru Brna neklesla ani s otevĹ™enĂ­m novĂ©ho hotelu

Ani otevření nového brněnského hotelu na Dornychu v minulých týdnech nijak nedopadlo na poptávku po hotelech v historickém centru. Podle marketingového...

22. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Vědci vytvořili další embryo ohrožených nosorožců, mají dvě náhradní matky

ilustrační snímek

Mezinárodnímu vědeckému týmu BioRescue se podařilo vytvořit další embryo nosorožců bílých severních, kterým hrozí vyhynutí. Vědci také vybrali další dvě samice...

22. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Hlavním tématem letošního Anifilmu v Liberci jsou mýty a legendy

HlavnĂ­m tĂ©matem letoĹˇnĂ­ho Anifilmu v Liberci jsou mĂ˝ty a legendy

Mýty a legendy budou hlavním tématem 25. ročníku mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm, který se bude konat od 5. do 10. května v Liberci. Novým...

22. dubna 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Třímilionovou pokutu za falšování vína pro Vinařství Ludwig potvrdil i NSS

ilustrační snímek

Třímilionovou pokutu pro Vinařství Ludwig, kterou uložila v roce 2022 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) za falšování vína, potvrdil i Nejvyšší...

22. dubna 2026  12:47,  aktualizováno  12:47

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

22. dubna 2026  14:30

