Cyklistů umírá na silnicích v Česku příliš mnoho, často nehodu zaviní pod vlivem

V letošním prvním čtvrtletí zahynulo na silnicích v Česku deset cyklistů a 29 jich utrpělo vážná zranění. To ukazuje, že se nedaří snižovat počet smrtelných nehod cyklistů, i když ubývá těch s vážným zraněním. V tiskové zprávě o tom informovalo Centrum dopravního výzkumu (CDV). Až u třetiny nehod zaviněných cyklisty byli viníci pod vlivem drog nebo alkoholu.
CDV čtvrtletní statistiku zveřejnilo v reakci na zprávu Evropské rady pro bezpečnost dopravy, která ukázala, že počet úmrtí cyklistů v EU za poslední desetiletí téměř neklesl, zatímco počet úmrtí mezi cestujícími v automobilech klesal čtyřikrát rychleji. EU má cíl do roku 2030 snížit počet úmrtí na silnicích na polovinu, což není možné bez výrazného snížení smrtelných nehod cyklistů. Cyklisté mají na smrtelných nehodách v EU podíl deset procent, v roce 2024 jich v zemích unie zemřelo 1926.
Česká republika podle CDV patří v EU na špičku ve snižování počtu těžkých zranění cyklistů.
V období účinnosti Strategie Besip 2021-2030, tedy mezi lety 2021 a 2025, bylo zaznamenáno o sedm procent méně těžkých zranění cyklistů, než předpokládaly cíle Strategie. Naopak znepokojivý je počet více než 200 usmrcených cyklistů za posledních pět let, který o 29 procent překračuje stanovené hodnoty, uvádí Pavel Havránek, ředitel divize mobility a bezpečnosti Centra dopravního výzkumu.
Tento vývoj podle Havránka souvisí s rozvojem elektrických dopravních prostředků, tedy zejména elektrokoloběžek a elektrokol. V letech 2023 až 2025 při nehodě na elektrokolech a elektrokoloběžkách v České republice zemřelo 40 lidí a dalších 248 utrpělo těžká zranění. V roce 2025 jezdci na těchto dopravních prostředcích tvořili více než třetinu všech usmrcených cyklistů. Data zároveň potvrzují výrazný nárůst nehodovosti – počet nehod na elektrokolech i elektrokoloběžkách se v posledních letech významně zvýšil.
Velkou roli u vážných a smrtelných nehod cyklistů hrají drogy a alkohol. "Přestože je Česká republika jedinou ze sledovaných zemí s nulovou tolerancí alkoholu a jiných návykových látek u cyklistů, byla v uplynulém roce jejich přítomnost zjištěna u 31 procent cyklistů, kteří nehodu zavinili. Stejný podíl byl zaznamenán i u jezdců na elektrokolech. Ještě vyšší podíl byl zjištěn u jezdců na elektrokoloběžkách, kde alkohol nebo drogy figurovaly ve 43 procentech jimi zaviněných dopravních nehod," upozornil Havránek.
Zpráva evropské rady zdůrazňuje, že hlavním nástrojem pro snižování vážných a smrtelných nehod cyklistů je fyzické oddělení cyklistů od rychle jedoucích aut, tedy pomocí oddělných cyklostezek nebo chráněných cyklopruhů. Kromě toho vážnost poranění hlavy i riziko úmrtí snižuje také používání cyklistické přilby.