Autor: Metro.cz

9:12

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje každoročně sportovní cykloturistickou akci „Za poznáním svého regionu“. Úkolem všech, kteří se do akce zapojí, je objet na kole všech 27 obcí a měst našeho regionu a v každé získat razítko do speciální cykloprůkazky. Kromě toho se každý může zapojit i do soutěže, která každoročně cykloakci doplňuje.