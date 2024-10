Řidič najížděl do houfu cyklistů a vyhrožoval jim, vyšetřuje to policie

K incidentu došlo během cyklojízdy 22. září blízko křižovatky ulic Koliště a Křenova směrem k nákupnímu centru Vaňkovka. V Brně jde o tradiční happening, podle organizátorů řádně nahlášený a povolený, a incident tohoto druhu se podle nich stal poprvé.

„Řidič najížděl do účastníků opakovaně. Dvakrát si tímto způsobem vynucoval prostor, aby mohl cyklojízdu předjet. Naši pořadatelé ho vždycky obestoupili, aby do účastníků nemohl najíždět,“ popsal incident Michal Šindelář ze spolku Brno na kole ve vyjádření pro ČTK.

Při hromadné cyklojízdě v Brně došlo k incidentu řidiče mercedesu (na snímku) s cyklisty. Případem se zabývá policie. (22. září 2024)

Podle něj se nikdo nezranil, ale jednomu pořadateli vjel řidič na kolo a způsobil mu škodu.

„Policisté událost vyšetřují a zjišťují okolnosti,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Policie má od organizátorů cyklojízdy k dispozici i kontakty na jedenáct svědků a dále fotografie a videozáznam. Podle Šindeláře totožnost řidiče zná. „Podle mých informací jde o česky mluvícího řidiče s českou registrační značkou, víc ale o něm nevím, nezjišťoval jsem to,“ řekl předseda spolku pro iDNES.cz.

Událost vyvolala mezi účastníky cyklojízdy značnou nevoli. „Nejprv se pokusil najet do plného cyklopruhu – přímo do nás. A když mu někdo vysvětlil, že to nejde, pokusil se zjevně ujet a najet znovu do lidí asi o 100 metrů dál. Zaregistroval jsem, jak pak vylezl z auta a nějak vyhrožoval,“ napsal na Facebook jeden z cyklistů. Podle svých slov se akce zúčastnil s dítětem.

Organizovaná cyklojízda je podle jejich vyznavačů happeningem, jehož cílem je poukázat na množství lidí, kteří po Brně jezdí na kole. Zároveň je jejich dlouhodobou snahou přimět politiky, aby věnovali více práce a peněz tvorbě cykloopatření, která poskytnou cyklistům a dalším zranitelným účastníkům dopravy bezpečnější prostor.