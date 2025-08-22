Cyklisté v Brně jedou po své stezce. Po pravé ruce mají koupaliště Riviéra, nalevo frekventovanou Bauerovu ulici. Jenže po necelých 300 metrech najednou narazí na značku, že cyklostezka končí.
Správně by tak měli zpozornět a nejlépe zastavit. Jenže z dálky vidí, že stezka po dvou metrech opět pokračuje, takže naprostá většina ani nepřibrzdí.
Navíc je ani žádné auto nemůže ohrozit. Křižující cesta je slepá, protože u hrany křižovatky jsou svodidla. Auta tak nemají z rušné silnice kam sjet nebo jak na ni vjet, pokud by se blížila z druhé strany.
Někteří se této bizarní situaci smějí, jiní ji raději ani nekomentují. Každopádně v debatě na sociálních sítích se pokoušela městská společnost Brněnské komunikace, která se na stavbě podílela, tuto zvláštnost vysvětlit.
„Jedná se o sjezd, který zůstal zachován a v případě potřeby může být použit jako záložní varianta pro vjezd do areálu. Dopravní značení je umístěno správně. Doufáme, že tato ‚překážka‘ na cestě Vám nezkazí radost z jízdy nebo chůze,“ stojí ve vysvětlení městské firmy.
Jenže jedna z diskutujících se s tím nespokojila a chtěla vědět, proč by se v případně potřeby, jak podnik píše, nemohly dočasně umístit značky o konci a začátku cyklostezky. „Jedná se stále o silnici pro motorová vozidla,“ poznamenali zástupci Brněnských komunikací, proč to není možné.
Na následný dotaz, proč tam tedy není přechod a přejezd pro cyklisty, který by se v případě potřeby dočasně zrušil, už firma nereagovala.
Další přerušení
Není to navíc jediná překážka na trati. O kus dál musejí cyklisté dávat pozor u vjezdu do zázemí policie, po dalších pár set metrech pak už stezka přímo končí. Zatím totiž není dokončená. Pokračuje až o půl kilometru dál.
„Tento úsek se otevře v příštím roce,“ informoval brněnský magistrát. Pěší mají průchod po vlastní stezce umožněný po celém břehu.
Magistrát hájil i to, že stezky pro chodce mají kolem řeky červený povrch, zatímco se jindy běžně používají v místech pro cyklisty. Červená barva však podle vysvětlení Brna odkazuje na blízký Červený kopec. „Smíšené stezky jsou šedé, aby navazovaly na existující stezky za dotčeným úsekem nábřeží,“ dodal magistrát.