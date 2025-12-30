Blamáž s cyklostezkou. Brno ji po otevření zase zrušilo, chybí bezpečný nájezd

Nová trasa má vést cyklisty v úseku Kounicovy mezi Kotlářskou a Hrnčířskou mimo frekventovanou silnici na chodník. Nejprve v první části po Zahradníkovu na úzký chodník přiléhající k silnici, kde přibyly sloupky bránící parkování aut, a následně v druhé části dosahující k Hrnčířské na široký chodník umožňující bezpečný smíšený provoz s chodci. Mezi oběma částmi je přechod, který však musejí cyklisté přejít po svých.
Vyznačení chybějícího přejezdu pro cyklisty v této křižovatce je pouze jedním z problémů. Chybí také bezpečný nájezd na novou cyklostezku na úzkém chodníku a následný sjezd. Pokud by cyklisté nechtěli s předním kolem skákat na obrubník, museli by pro nájezd využít prostor v místě přechodu, kde však běžně čekají na zelenou chodci.
„Bohužel tato opatření nemohla být vzhledem k odlišnému povolovacímu procesu realizována současně s opravou povrchu na Kounicově, a proto je jejich dokončení plánováno až v roce 2026. Dopravní značení bylo instalováno předčasně, a došlo tak k nedorozumění,“ vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek s tím, že město značky překrylo.
To je případ cedule vymezující novou cyklostezku. Nové značení město umístilo nedlouho před Vánocemi, platilo pouze několik dnů.
Změny město chystalo společně s letošní kompletní rekonstrukcí Kounicovy. Ulice se dočkala výměny veškerých povrchů včetně tramvajové trati, silnice a chodníků. Úpravy ve prospěch cyklistů chtěl magistrát provést společně s opravou, což se však nepovedlo.
Kounicova je cyklisty velmi oblíbená, i když o dvě ulice vedle mohou legálně využívat opravený široký chodník.
V části mezi Kotlářskou a Zahradníkovou mají kolaři na vozovce vymezený prostor pouze v křižovatce, jinak se pohybují mezi auty. Když chtějí pokračovat rovně, musejí stejně jako motoristé přejet do levého pruhu, protože pravý slouží pro odbočení. Díky provedeným a chystaným opatřením by pro ně měla být trasa vedoucí rovně podle magistrátu bezpečnější.
Rozdílné pohledy cyklistů
„Ještě to není celé dodělané, ale hodnotím to dobře. Jde o snahu nacpat do veřejného prostoru všechny tak, aby byli zároveň oddělení,“ míní Ivana Tošovská ze spolku Brno na kole. Auta tedy využívají silnici, cyklisté se přemístí na cyklostezku na úzkém chodníku a pěším slouží chodník podél domů.
„Chodník vedle silnice sloužil hlavně k parkování aut. Výkřiky rodičů, jak se děti dostanou do blízké školy, mi nepřijdou adekvátní vzhledem k tomu, že u mě nebylo průjezdu, aby na něm nestálo auto. A to tudy jezdím často,“ dodala Tošovská s tím, že sloupky nejen zamezí odstavení vozů, ale především také ochrání cyklisty.
Někteří další lidé jezdící na kole však nejsou ze změn příliš nadšení. Poukazují na úzký chodník, problematickou údržbu, nekoncepčnost i nefunkčnost řešení. „Úsek mohli přeasfaltovat, jasně i na zemi vyznačit po celé délce, že je určený pro kola, a udělat příjemný nájezd až za částí, kde budou chodci čekat na přechod. Takhle je to nepoužitelné pro silniční kola a chodec, co se tam připojí v půlce, bude zmatený, že to není chodník. Ale v Brně asi můžeme být rádi aspoň za něco,“ napsal na sociálních sítích uživatel Ondřej.
Přestože v úseku je značka zákazu zastavení, na úzkém chodníku běžně parkovala na krátkou dobu takzvaně na blikačky auta. Kvůli sloupkům tato možnost padla, což tamním obyvatelům vadí.
„Fungující cyklostezka je hned dva bloky pod Kounicovou. Tady teď skončila možnost místním zastavit a vyložit nákup nebo děti. Protože se tu běžně parkuje do půl kilometru od domu. Tak děkujeme,“ poznamenala rozhořčeně jedna z obyvatelek na Facebooku.
Zmiňované změny vznikly ve směru z centra města do Králova Pole. „Využili jsme tato řešení zejména v návaznosti na už existující stezku v Hrnčířské v úseku mezi Kounicovou a Veveří, která tvoří trasu od Sportovní na Kraví horu. Ve směru do centra vzniklo opatření jen v části chodníku, a to zejména z důvodu složitého napojení cyklistů v křižovatce Kounicovy a Nerudovy. Cyklisté se však mohou bezpečně napojit v místě vjezdu k Univerzitě obrany,“ doplnil Poňuchálek.