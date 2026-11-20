Silničáři v sobotu večer v 20 hodin uzavřou dálnici D2 na výjezdu z Brna pod mostem, na němž vede D1. Omezení potrvá do nedělního poledne a souvisí s pokračující přestavbou dálniční křižovatky.
Řidiči jedoucí z Brna budou muset využít objízdnou trasu přes Sokolovu, Bohunickou a Vídeňskou ulici, odkud se napojí na D1 a následně sjedou na D2 směrem na Bratislavu.
„Pokud budou řidiči pokračovat dále po Hněvkovského, před uzavřeným úsekem D2 pod D1 odbočí na Kaštanovou směrem na Tuřany,“ vysvětlila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Objízdná trasa od Tuřan povede po Kaštanové na Hněvkovského a dále přes Sokolovu a Bohunickou na Vídeňskou.
Uzavřený bude také sjezd z D1 od Ostravy na D2 směrem na Bratislavu. Motoristé budou pokračovat po D1 směrem na Prahu, na mimoúrovňové křižovatce u Vídeňské se otočí a vrátí se po dálnici k nové rampě ve směru Praha–Bratislava.
„Řidiče žádáme, aby sledovali aktuální dopravní značení a při průjezdu místem dbali zvýšené opatrnosti,“ apelovala Trubelíková.
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Už od úterý je uzavřená také páteřní cyklostezka podél Svratky pod dálnicí D1. Omezení potrvá až do konce března příštího roku, kdy se bude na mostě přes zimu intenzivně pracovat. Pěší i cyklisté musejí využít náhradní trasu přes Sokolovu, Kšírovu, Havránkovu a Vomáčkovu ulici.
Přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 má být dokončena v listopadu příštího roku. Dálnice D1 bude mít po úpravách nově šest pruhů.