Ještě jednou uvidíme mobil a nejste řidič, policisté jdou po šoférech na dálnici

Jiří Černý
  13:32aktualizováno  13:32
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Kamera na helmě policisty zachytila řidiče, kteří se při jízdě po D2 věnovali mobilním telefonům místo provozu před sebou. Policie nyní záběry zveřejnila jako varování před nepozorností za volantem. Někteří řidiči si přitom služebního motocyklu vůbec nevšimli.

„Primární důvod zastavení je držení hovorového zařízení za jízdy, pokuta je zde stanovena na 2 500 až 3 500 korun. V lednu vás stavěli kvůli tomu poprvé, takže to dnes necháme na těch 3 500 korunách,“ vysvětluje policista řidiči na záběrech z D2, které nyní zveřejnili jihomoravští policisté.

„Koukal jsem, kam mám jet,“ hájí se muž.

„Máte mít nějaký držák, odvádí to pozornost a je to nejčastější důvod dopravních nehod,“ reaguje policista.

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Právě nevěnování se řízení patří mezi nejčastější příčiny dopravních nehod. Mobil v ruce, nastavování navigace nebo infotainmentu mohou odvádět pozornost v rozhodující chvíli. Na dálnici přitom auto během několika sekund urazí desítky až stovky metrů.

Policista z Podivína vyráží do provozu na služebním motocyklu mimo jiné právě proto, aby mohl pružně reagovat na situaci na dálnici. Během služby se tentokrát pohyboval především na D2, kde hlídky na motocyklech kontrolují dodržování pravidel a zároveň dohlížejí na bezpečnost a plynulost provozu.

Kameru umístěnou na přilbě přitom policista využívá jako svědka toho, co se na silnici odehrává. Zachytila řidiče osobních i nákladních vozidel, kteří se místo řízení věnovali mobilním telefonům. Někteří si přitom policisty na motocyklu vůbec nevšimli.

„Na dálnici ujede vozidlo během několika vteřin desítky až stovky metrů. Krátký pohled na telefon tak může znamenat dlouhý úsek jízdy bez plné pozornosti řidiče. Situace před vozidlem se přitom může během chvíle zásadně změnit,“ upozorňuje mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.

Policista na motocyklu ale během služby neřeší jen řidiče s telefony. V kolonách například usměrňuje řidiče kamionů, aby plynule popojížděli a nenechávali mezi vozidly zbytečně velké mezery. Ty mohou zejména při dopravních omezeních kolonu prodlužovat a komplikovat průjezd ostatním.

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Ani při popojíždění ale řidiči nesmějí zapomínat na bezpečný odstup, který jim umožní včas zareagovat na situaci před nimi.

„Telefon za jízdy do ruky nepatří. Navigaci a další funkce je potřeba nastavit před jízdou nebo až po bezpečném zastavení. Stejně tak řidiče může rozptylovat ovládání infotainmentu nebo dění uvnitř vozidla,“ připomíná Vala.

Nebezpečí je ještě větší v místech s dopravním omezením, zúžením nebo před nimi. Provoz se zde může během krátké chvíle výrazně zpomalit a může vzniknout kolona. Řidič, který v tu chvíli sleduje displej telefonu, nemusí mít na bezpečnou reakci dostatek času.

Krátká nepozornost tak může v krajním případě znamenat rozdíl mezi bezpečným zastavením a vážnou dopravní nehodou.

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