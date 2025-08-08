Při nehodě tří aut na D2 se zranilo i dítě. Dálnice před Brnem hodinu a půl stála

K nehodě došlo před jednou hodinou odpoledne. „Řidič zahraničního nákladního vozu nedobrzdil do auta před sebou, které vrazilo do dodávky,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka. Provoz byl po srážce plně obnoven asi po hodině a půl.
Záchranáři ošetřili dva zraněné. Dospělý i dítě utrpěli lehká poranění. „K další péči jsme je převezli do brněnských nemocnic,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.
Řidiči museli kvůli uzavřené dálnici počítat se zdržením. Na objízdnou trasu sjížděli u Blučiny, zpět se dostávali poblíž obchodního centra Olympia.