Zmatky po spuštění uzavírky na dálnicích v Brně. Několik aut vjelo ke stavbě

  10:42
Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se jezdí pouze po polovinách obou dálnic. Silničáři uzavřeli celé jízdní pásy vedoucí na Vyškov a do Brna. Provoz přesunuli na opačnou stranu do dvou zúžených pruhů v každém směru. Policie už musela řešit několik řidičů, kteří omylem vjeli do prostoru stavby.

Veškerá doprava nově funguje v jízdních pásech vedoucích na Prahu a Bratislavu. Provoz je vedený v režimu dva plus dva jízdní pruhy.

„Na D1 od Vyškova je mírná kolona, totéž platí pro D2 od jihu. Doprava víceméně jede. Od Prahy se nečeká,“ hlásil po deváté ráno z místa fotoreportér iDNES.cz.

„Někteří řidiči tápou a neřídí se přesně podle dopravního značení. Takhle se stalo, že se do prostoru stavby vyvezlo asi 10 aut, které jely za vozidlem se stavebním materiálem,“ řekl zástupce vedoucího jihomoravských dopravních policistů Lubomír Sedlák. Policisté je poté dostali zpátky na otevřenou dálnici.

Policie v pondělí ráno v úsecích zvýšila dohled. Hlídky je projíždějí a posílají podněty ke zlepšení.

Kromě zúženého průjezdu musejí šoféři počítat s uzavřením několika napojení mezi D1 a D2, takže musí využít objízdné trasy a provizorní větve křižovatky. Při cestě z Brna na Vyškov a Ostravu jezdí k nejbližšímu sjezdu u Avion Shopping Parku, kde se otočí a dostanou na požadovaný směr. Totéž platí pro jízdu z Brna na Prahu.

Řidiči jedoucí od Vyškova a Ostravy do Brna nesjedou na mimoúrovňové křižovatce po už zavřené větvi, takže musejí využít dřívější či následný exit. V případě cesty z Prahy do Brna mohou zamířit na některý z dřívějších exitů, případně v křížení sjet po větvi směr Bratislava a otočit se na nejbližším sjezdu u Avion Shopping Parku.

Řidiče na D1 i D2 v Brně čeká noční omezení, naváže uzavírka poloviny obou dálnic

„Nové dopravní značení jsme instalovali během uplynulého víkendu. Zprovoznili jsme nové provizorní větve křižovatky. Ty od rána využívají řidiči z Ostravy do Bratislavy a naopak a také z Prahy do Bratislavy,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Omezení v nové podobě bude velmi pravděpodobně platit po celý rok. Následně se uzavřou opačné poloviny dálnic a doprava se obrátí.

