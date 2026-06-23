Dálnice D1 u Rousínova na Vyškovsku byla na 220. kilometru ve směru z Vyškova do Brna asi tři hodiny zavřená kvůli nehodě. Policejní mluvčí David Chaloupka ČTK řekl, že kamion dobrzďoval do kolony a dodávka za ním už nedobrzdila a narazila do něj. Nehoda si vyžádala jednoho těžce zraněného, kterého záchranáři přepravili vrtulníkem na urgentní příjem do brněnské nemocnice v Bohunicích. ČTK to řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Nehoda se stala podle informací Ředitelství silnic a dálnic ČR kolem 14:00. Řidiči osobních aut mohli během uzavírky sjíždět na souběžnou silnici druhé třídy, ale tvořily se kolony. Provoz se obnovil po odstranění nehody krátce po 17:00.