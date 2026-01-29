Už první dvě cisterny měly po páté hodině ranní potíže se dostat na místo vážné dopravní nehody v Brně asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Další hasičská vozidla ze základny v Lidické ulici ve zbytcích záchranné uličky kličkovala ještě déle a přijela kvůli tomu o několik minut později.
„První posádky měly také problém se záchrannou uličkou, tam nám záznam chybí. Hlavní potíže ale zaznamenaly další posádky. Slouží to jako upozornění, že když někdo projede, tak to neznamená, že je možné uličku zavřít,“ upozorňuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
„Cestu k zásahu komplikovali neukáznění řidiči zejména kamionů, kteří netvořili záchrannou uličku a prodloužili tak čas dojezdu. Jednotky dorazily na místo krátce po 5. hodině ranní. Průzkumem zjistily, že ve vozidle zůstali zaklínění řidič i spolujezdec. K jejich vyproštění museli hasiči použít dvě sady hydraulického vyprošťovacího zařízení. Obě osoby se podařilo vyprostit během 20 minut, svým zraněním však na místě podlehly,“ upřesnil mluvčí také detaily zásahu.
Obsahem videa z paluby cisterny už se zabývá policie. „Dálniční policisté již obdrželi záznam a budou jej vyhodnocovat. Vytvoření záchranné uličky je zákonnou povinností a tvoří se již při zpomalování do kolony, nikoliv při zaslechnutí sirén,“ přidává stanovisko mluvčí jihomoravské policie Petr Vala. „Pokud identifikujeme řidiče, budeme s ním toto jednání řešit,“ ujišťuje.
„Otázka postihu je v kompetenci policie. Pro nás jde hlavně o preventivní upozornění, že se nám takové problémy stávají. Předáváme videomateriál policii, ale jak padal déšť, nejsou registrační značky dobře čitelné,“ dodává Mikoška.
Za nevytvoření uličky hrozí řidičům na místě pokuta do 1500 korun a tento přestupek je bez bodů. Paradoxně tedy jde o nižší sankci než například v případě porušení zákazu předjíždění nákladními vozidly, při kterém mohou policisté uložit pokutu na místě ve výši čtyři a půl až pět a půl tisíce korun a šest bodů.