Jih Moravy ochromila ledovka. Policie povolala posily, záchranka spustila traumaplán

Autor: fohl, ČTK
  6:22aktualizováno  10:24
Na jihu Moravy od brzkého rána trvá kalamita kvůli ledovce. S obtížemi jezdí MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2. Situaci komplikovala ranní dopravní špička. Policie aktuálně eviduje už stovku nehod a vyzývá řidiče, aby zvážili, zda vůbec vyrazit. Dopravní policie povolala do služby mimořádné posily. Záchranáři kvůli množství zranění při nehodách i pádech vyhlásili traumaplán.

Na jižní Moravě se kvůli namrzajícímu mrholení staly od rána desítky nehod. Policie hlásí více než 100 havárií a dalších asi 20 problémů v dopravě. Většina nehod byla pouze s hmotnou škodou, případná zranění nebyla vážná. Kalamitní situaci s více než stovkou nehod řeší desítky hlídek, dopravní policisté byli povoláni do služby i z volna.

Některá místa na silnicích jsou kvůli odstraňování následků zcela neprůjezdná. Vyplývá to z informací na sociálních sítích hasičů, policistů i z webu společnosti Kordis JMK.

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku, (23.ledna 2026)
Jižní Moravu trápí od brzkých ranních hodin ledovka. V Tišnově na Brněnsku havaroval autobus linky 332, když při jízdě z kopce vjel na chodník a narazil do plotu. (23. ledna 2026)
Jižní Moravu trápí od brzkých ranních hodin ledovka.
Jižní Moravu trápí od brzkých ranních hodin ledovka. (23. ledna 2026)
26 fotografií

„Situace je svízelná. Se začínající dopravní špičkou je komunikace navíc i přetížená,“ uvedl ráno pro iDNES.cz mluvčí brněnské policie Bohumil Malášek.

Ledovka hrozí až do sobotního rána

Český hydrometeorologický ústav vydal kvůli ledovce novou výstrahu, která platí až do sobotních sedmi hodin ráno. Ledovka se vytváří při mrznoucím mrholení. Její tvorba bude pokračovat i během dne a v noci na sobotu.

Výstraha se týká celého území jižní Moravy, části Vysočiny a některých oblastí Pardubického, Olomouckého a Zlínského kraje.

Hrozí nebezpečí úrazů při uklouznutí. Starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně.

Velké problémy má městská hromadná doprava v Brně či regionální autobusy, některé spoje nejezdí vůbec. Linky v krajském městě nabírají zpoždění až 25 minut, v některých případech dokonce 40 minut.

Přímo v Tišnově na Brněnsku havaroval autobus linky 332, když při jízdě z kopce vjel na chodník. Provoz musejí usměrňovat hasiči.

Nesjízdná byla dlouho silnice mezi brněnskou Líšní a Ochozem u Brna, kvůli čemuž tudy neprojížděla linka 201 a jela pouze mezi Jedovnicemi a Bílovicemi nad Svitavou, odkud museli cestující pokračovat do Brna vlakem. Díky opětovnému zprůjezdnění vozovky se vrátila na standardní trasu okolo půl deváté. Linka 151 kvůli nesjízdné silnici začíná a končí v Podolí.

Až půlhodinová zpoždění mají spoje na Vyškovsku, nejezdí také linka 754 mezi Orlovicemi a Medlovicemi. Kvůli situaci na příjezdu do Brna a nehodám mají podobně velká zpoždění i linky projíždějící Rajhradem a Modřicemi jižně od Brna.

Nehody na dálnicích

Na dálnici D2 se kvůli nehodě sjíždělo na objízdnou trasu na exitu 11, informovali policisté. Podle prvotních informací Maláška tam došlo ke srážce dodávky s chodcem a jsou dva zranění.

Dálnice D1 byla kvůli nehodám zavřená mezi 214. a 221. kilometrem na Vyškovsku směrem do Brna. Policisté na ní obnovili provoz okolo půl deváté, následně znovu pustili i dopravu na D2. „Zároveň vyzýváme řidiče, aby v kolonách důsledně tvořili záchranářskou uličku. Tato mimo jiné slouží silničářům k ošetření vozovky,“ upozornili policisté.

Hasiči dále odstraňují nehodu na silnici 430, souběžné s D1, mezi Rousínovem a odbočkou na Velešovice. Stejně tak byla dočasně zavřená Vídeňská ulice u Modřic směrem z Brna.

V Olomouckém kraji to klouže. Srazilo se osm aut, na ledovce uvázl autobus

K osmé ráno hasiči evidovali 26 nehod, což je téměř čtyřnásobek jejich denního průměru. Zasahují především na Brněnsku a Vyškovsku. Do péče záchranářů předali dohromady 14 lidí.

„Především Brněnsko a Vyškovsko trápí od brzkých ranních hodin ledovka. To se odráží ve zvýšeném počtu dopravních nehod,“ uvedli policisté.

„Komunikace jsou nyní nejen obtížně průjezdné, ale i sjízdné,“ dodal Malášek. Kvůli počasí se na silnicích vytvořila ledovka. Dopravní zpravodajství Zelené vlny o ní mluví jako o černé ledovce, protože na asfaltovém povrchu silnic a dálnic není vidět.

Jednu z hlídek ivanovického dálničního oddělení zasahující u nehody vyřadil kamion, který nedobrzdil na náledí. Policisté vyvázli bez zranění, poničené bylo pouze jejich auto.

Záchranka aktivovala traumaplán

„Od rána zasahujeme u dopravních nehod, ošetřujeme zraněné. Silnice pokryla ledovka, navíc je velmi špatná viditelnost. Od rána došlo k několika dopravním nehodám a stále evidujeme další. Ošetřujeme pacienty v rozsahu lehkých a středně těžkých zranění. K nehodám došlo na dálnici D1 i D2, ale také třeba na Hradecké ulici v Brně-Řečkovicích či na Vídeňské v Modřicích,“ informovala ráno mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Krátce před devátou hodinou vyhlásili záchranáři traumaplán. „Posílili jsme operační středisko, tým specializovaných činností, všechny brněnské základny a dále také stanoviště v Břeclavi, Blansku, Ivančicích a Pohořelicích. V pohotovosti je také druhý inspektor provozu. V tuto chvíli už hovoříme o mimořádné události druhého stupně,“ řekla Bothová.

Nákladní auto narazilo na D5 do svodidel, unikla nafta. Dálnice je už průjezdná

Od rána sanitky pomáhaly u téměř dvou desítek dopravních nehod, zdravotníci ošetřili zatím 16 zraněných. „Kromě toho však evidujeme velký počet pacientů, kteří si přivodili úraz po pádu na náledí. V tuto chvíli jsou jich téměř tři desítky, jedná se především o poranění hlavy, rukou a nohou,“ dodala mluvčí.

Čekárny nemocnic jsou plné

Více pacientů evidují také brněnské nemocnice. „Do půl desáté máme tři pacienty přijaté po dopravních nehodách v okolí Brna a asi dvacet pacientů zraněných po pádech na ulicích. Čekárny jsou plné,“ sdělila mluvčí Úrazové nemocnice Brno Taťána Šrámková.

Mnoho pacientů je také na urgentním příjmu svatoanenské fakultní nemocnice. „Nejčastěji jde o zlomeniny dolních i horních končetin ale bohužel i obratlů, máme tu také zraněné z dopravních nehod. Jde o nižší desítky pacientů. Prosíme o návštěvu urgentu pouze v naléhavých případech,“ řekl mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.

U pádů na ledě pomáhají lidem i strážníci. Například u polikliniky ve Starém Lískovci se postarali o sedmaosmdesátiletého muže, který upadl na kluzkém povrchu. Sám by nedokázal vstát a stěžoval si na zesláblost, a tak mu pomohli a zabalili ho do termoizolační deky.

Strážníci upozorňují řidiče, aby včas zpomalili před přechody, křižovatkami i zatáčkami, aby neohrozili sebe ani pěší. Na lince 156 se většina hovorů týká drobnějších případů spojených s uklouznutím a menšími dopravními komplikacemi.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu má v pátek být v Jihomoravském kraji zataženo, na některých místech se objeví slabé sněžení nebo mrholení, a to i mrznoucí. Maximální teploty budou kolem nuly.

