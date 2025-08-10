Policie uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno, kvůli nehodám se tvořily kolony

Všechny tři nehody měly podle mluvčího policie Davida Chaloupky podobný scénář, srazilo se pokaždé několik aut, nejspíš při dojíždění do kolony. První nehoda se stala u Modřic, další pak u Rebešovic a Rajhradic. Celkem šlo přibližně o deset vozidel.
U Modřic záchranáři ošetřili jednu ženu na místě, u Rebešovic se starali o jednu pacientku. Utrpěla středně těžká zranění, řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. U Rajhradic zdravotníci ošetřili dva lidi.
Důvodem uzavírky je vyšetření nehod a úklid vozovky. Na místě se pohybuje technika kvůli odklízení havarovaných vozidel, v plném provozu by se to dělalo obtížně, uvedl Chaloupka.