U některých to však dlouhodobě vypadá, jako by jim dopravní značky nic neříkaly. I v zákazech, které jsou hodně rozšířené kolem Brna, se pouští do předjížděcích manévrů.
Právě na ně si minulý čtvrtek posvítili dálniční policisté v Jihomoravském kraji, kteří k identifikaci využili i dron.
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Cyklistu smetlo auto, motorkáře kamion. Policie ukázala záběry z vážných nehod
Ze záběrů je patrné, jak se jednomu z řidičů nechce stát v dlouhé koloně kamionů a předjíždí ji, v třípruhovém uspořádání dokonce využívá ten úplně levý a jak nejen on blokuje průjezd osobních aut za sebou.
„Kontrolní akce začala v pět hodin ráno a během následujících šesti hodin policisté zjistili celkem 16 dopravních přestupků a řidičům za ně uložili pokuty v celkové výši téměř 80 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.