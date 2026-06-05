Dálnici D2 po tragických nehodách plně zprůjezdnili v noci na dnešek

Dálnici D2, na které se ve čtvrtek staly dvě tragické nehody, plně zprůjezdnili dnes kolem 3:00. ČTK o tom informovalo Národní dopravní informační centrum. Uzavřená byla od odpoledne.
Dálnici ve čtvrtek odpoledne na 4. a 8. kilometru před Brnem obousměrně uzavřely dvě tragické nehody. Ve směru na Břeclav se plně otevřela před 18:00, ve směru na Brno až v noci na dnešek.
Na 4. kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně, řidič osobního auta zemřel. V koloně, která se vytvořila za nehodou, narazil na 8. kilometru řidič dodávky s přívěsným vozíkem do kamionu. Oba vozy začaly hořet, i tato nehoda měla jednu oběť.