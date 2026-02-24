Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion

Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz leží na boku a blokuje všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo Národní dopravní informační centrum. Podle policistů bude uzavírka trvat několik hodin.
Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion. (24. února 2026) | foto: HZS JMK

Nehoda se stala na 50. kilometru dálnice spojující Bratislavu a Brno zhruba hodinu a půl po půlnoci. „Dálnice je uzavřena z důvodu havárie nákladního automobilu. Nákladní automobil leží na boku a blokuje celou vozovku ve směru Brno,“ uvedli silničáři.

Záchranáři na místě nehody zkontrolovali jednoho muže, jeho převoz do nemocnice nebyl nutný. „Měli jsme v péči muže středního věku, po kontrole jeho stavu jsme jej ponechali na místě,“ řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Policie zřídila objízdnou trasu přes hraniční přechod Hodonín/Holíč. Kratší trasa není možná, protože most přes řeku Moravu na silnici spojující Lanžhot a Kúty vedoucí v těsném sousedství D2 je kvůli velmi špatnému stavu už více než rok zavřený.

Úklid převráceného kamionu bude podle policistů trvat několik hodin. Podle informací zveřejněných na webu policie krátce po 8. hodině, kdy se podařilo havarovaný kamion odtáhnout, by kompletní uzavírka měla trvat minimálně do 10 hodin.

Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion

