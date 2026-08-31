Damanům skalním v brněnské zoo přibyla dvě mláďata

Skupina damanů skalních v brněnské zoologické zahradě se rozrostla o dvě mláďata. Jedno je sameček, u druhého zatím není pohlaví známo. Mláďatům se daří dobře a lze je vidět ve výběhu. Odchov damanů skalních je pro zařízení úspěchem, protože zvířata do zoo přijela teprve loni v září. ČTK to řekl mluvčí zahrady Jan Bedřich. Daman skalní je africký a blízkovýchodní savec, který na první pohled připomíná většího hlodavce, ale je příbuzný slonům.
Mláďata se narodila letos v červnu, přesné datum ale chovatelé neznají. Samice totiž porodila ve velkém venkovním výběhu a chvíli trvalo, než mláďata chovatelé zaznamenali. "Mláďata krásně prospívají, naučila se s dospělými chodit do jejich domečku ukrytého v umělé skále a každý večer tam s nimi přespávají," popsal Bedřich.
Chovatelům se při nedávné veterinární kontrole podařilo odchytit a prohlédnout jednoho z nich, šlo o samečka. Druhé mládě se zatím odchytit nepodařilo. "Výběh je opravdu velký a damani jsou velmi plaší," vysvětlil mluvčí. Pohlaví druhého mláděte tak zatím zůstává neznámé.
Celkově nyní brněnská skupina damanů skalních čítá jednoho chovného samce, čtyři samice a dvě letošní mláďata. Společně obývají venkovní expozici, kterou sdílejí s opicemi dželadami.
Ačkoliv damani vzhledem připomínají větší morčata nebo sviště, z evolučního hlediska jsou blízkými příbuznými slonů a sirén, tedy například kapustňáků. Podobně jako u slonů jim horní řezáky neustále dorůstají a připomínají malé kly. Pro pohyb po strmých skalách jsou vybaveni vlhkými polštářky na chodidlech. Vyznačují se také bohatou hlasovou komunikací, přičemž samci předvádějí složité akustické projevy.
Zoo Brno v současnosti chová dva druhy těchto savců. Kromě damanů skalních ve výběhu s dželadami mohou návštěvníci vidět také damany stepní, kteří žijí v horní části zoologické zahrady v expozici Ngorongoro.