David Možný v Brně vystavuje dystopické instalace z továrních materiálů

Starou tovární vzduchotechniku, elektrické rozvody a další stavební materiál využil umělec David Možný v nové výstavě Night Shift připravené pro Dům umění města Brna. S kurátorem Pavlem Švecem vestavěli do výstavních síní na Malinovského náměstí dystopické struktury a zdánlivě změnili i jejich architektonické uspořádání. Výstava potrvá do února příštího roku, uvedla mluvčí Domu umění Sylvie Poukarová.
Brněnský výtvarník Možný začínal kresbou, poté se dlouhodobě věnoval digitálně generovaným obrazům, videu, animaci a objektům. V posledních letech se opět vrací k materiálu, především prostřednictvím site specific instalací, které odrážejí vztah člověka, města a systému.
Výrazným prvkem nové výstavy je tovární vzduchotechnika využitá jako stavební materiál. Připomíná, že strojírenské továrny byly po desetiletí důležitou součástí Brna. Většina už zmizela, případně zůstávají opuštěné a čekají na nové využití.
Přímo do architektury Domu umění zasahuje instalace Exit, systém chodeb sestavený z materiálu bývalého Domova pro seniory Nopova v Brně-Židenicích, například dveří, obložení a bezpečnostního značení. Světelné nápisy Exit, které slibují cestu ven, ovšem k východu nevedou.
"Po velkoformátové instalaci Limbo Hardware, se kterou jsme úspěšně reprezentovali Českou republiku na Pražském Quadriennale v roce 2023, byla pro nás s Pavlem Švecem nabídka z Domu umění města Brna velká výzva. Rozhodli jsme se zde prezentovat čtyři dystopické site specific instalace vytvořené z lokálních zdrojů. Recyklovali jsme prakticky všechno, kromě vlastních myšlenek," uvedl Možný.
"Když se řekne digitální umění, většina z nás si pravděpodobně představí obrazovku, počítačový obraz, projekci nebo virtuální svět. David Možný se už delší dobu vydává opačným směrem. Vychází z prostředí digitálních obrazů a počítačového modelování, ale výsledkem jeho práce je stále častěji něco, do čeho můžeme skutečně vstoupit. Něco, co zabírá prostor, překáží nám v cestě, mění způsob, jakým se pohybujeme, a nutí nás vnímat samotné prostředí jinak než obvykle," doplnil kurátor Švec.