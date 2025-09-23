Deal? Dýl? 51. ročník EKOFILMu otevírá třaskavé téma zelené dohody

„EKOFILM má za sebou úspěšný 50. ročník a snahou Ministerstva životního prostředí je festival otevírat široké veřejnosti. Dokazuje to historicky nejvyšší počet přihlášených snímků – 242 filmů ze 48 zemí světa,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík. Nejvíce zastoupené jsou české filmy, ale do soutěže se přihlásily také snímky z USA, Velké Británie, Německa, Rumunska či Tanzanie a Palau. „Festival otevírá prostor pro inspiraci, dialog a sdílení konkrétních řešení, která mají smysl. Dohoda s přírodou, to je skutečný závazek,“ dodává Hladík.
Soutěžní sekce nabídnou pestrý mix příběhů:
- Antropocén – celovečerní dokumenty ukazující dopady lidského konání na planetu a naše životy.
- Na prahu změny – středometrážní snímky a díly dokumentárních sérií, které inspirují k nezbytným krokům pro udržitelnou budoucnost.
- Krátce a zeleně – krátké filmy do 20 minut, dokazující, že i omezená stopáž může nést velké myšlenky.
„Výběr filmů byl výzva – řada titulů již bodovala na prestižních festivalech. Diváctvo se může těšit na silné vizuální zážitky i nové impulzy k tomu, jak konkrétně přispět ke změně,“ doplňuje hlavní dramaturgyně Kristýna Genttnerová. Soutěž rozhodne hlavní porota, ale svou váhu bude mít i hlas studentské poroty, která zapojí mladší generaci do hodnocení snímků.
Nový vizuál festivalu vychází z otevřené výtvarné soutěže – vítězný koncept Feruze Makhmudova pracuje s kontrasty „dohoda vs. čas“ a „město vs. příroda“. Vertikální rytmus písmen připomíná siluetu lesa i městské zástavby a jemné glitch efekty naznačují pohyb a možnost volby. „Chtěl jsem návrh, který nevnucuje, ale zve. Letošní poselství – pokud neuzavřeme deal s přírodou, nezískáme šanci žít dýl – mě velmi oslovilo,“ uvádí autor.
EKOFILM není jen o projekcích. Brno ožije diskuzemi s odborníky a odbornicemi, výstavami, koncertem a workshopy. Nedočkavé zveme na tradiční Rodinný den v Zoo Brno už v sobotu 27. září – děti projdou herní stezkou s krokodýlem Pokrokem, naučí se pět jednoduchých pravidel, jak být kamarádem přírody, a zažijí kino, divadlo, komentovaná krmení a spoustu zábavy.
Tradiční program pro školy proběhne v pátek 17. října dopoledne – školáci a školačky se vydají na interaktivní a hravé vzdělávací cesty po tématech klimatu a energie. Projekce seriálu Energonauti, příběhu sourozenců Kubíka a Aničky, kteří objevují plán energeticky soběstačného města od Nikoly Tesly, a hra K9 HERO od centra TEREZA ukážou dětem, že i malé kroky mohou mít význam pro budoucnost planety.
Festivalové centrum bude tradičně v Cinema City Velký Špalíček, část programu se odehraje i na Mendelově univerzitě a dalších místech v Brně.
Green Deal: Jak dál čelit klimatické změně?
V odborném programu se bude otevřeně diskutovat o tom, jak s evropským Green Dealem nakládat dál. Debaty propojí globální souvislosti s lokálními dopady – od evropské politiky po české a slovenské regiony, od ekonomiky po konkrétní příklady dobré praxe. Cílem je hledat reálné cesty, jak zmírnit dopady klimatické změny, inovovat a připravit se na budoucnost. Obě debaty, Green Deal Global a Green Deal Local, proběhnou během festivalu na Mendelově univerzitě.
Přijeďte, sledujte, diskutujte – festival EKOFILM 2025 je tady, aby inspiroval a spojoval komunitu milovníků přírody, filmu i dialogu.
Pořadatelem festivalu je Ministerstvo životního prostředí ČR, organizátory jsou Key Promotion s.r.o., EkoInkubátor, z.s., a Mendelova univerzita v Brně, a záštitu nad festivalem převzali Jihomoravský kraj, Město Brno a Městská část Brno-střed.