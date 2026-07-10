Dělníci dokončují úpravy náměstí Míru ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku

Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku dokončují dělníci v těchto dnech poslední úpravy náměstí Míru. Stavební práce za desítky milionů korun by tam měly skončit ještě o letních prázdninách. V srpnu a v září by se na opraveném náměstí měly konat koncerty a další akce, které jsou součástí oslav 770 let od první pečetní zmínky o městě, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí radnice Olga Svoják.
"Revitalizace náměstí Míru je jedním z největších projektů, které naše město v posledních letech realizovalo. První stavební práce začaly už před 15 lety a dnes jsme před jejich završením. Věřím, že nové centrum bude důstojným místem pro každodenní život obyvatel, setkávání i pořádání kulturních a společenských akcí," uvedl starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář (TOP 09).
Úpravy náměstí měly několik etap. Závěrečná fáze se soustředí na okolí nového polyfunkčního domu, pošty a hotelu Rozkvět. Dělníci dokončují nové chodníky, parkovací stání, odpočinková místa či práce na piazzettě, která bude podle radnice sloužit k setkávání obyvatel i návštěvníků města. Součástí úprav jsou také podzemní kontejnery, nové veřejné osvětlení a další prvky moderní městské infrastruktury, uvedla Svoják.
Poslední etapě předcházela přeložka většiny inženýrských sítí. Součástí stavebních prací je také soukromá investice do stavby polyfunkčního domu se 70 byty, komerčními prostory v přízemí a podzemními garážemi.