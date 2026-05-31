Dělníci začnou budovat základovou desku parkovacího domu u Dětské nemocnice Brno

Za čtyři měsíce od zahájení stavby parkovacího domu u brněnské Dětské nemocnice v Černopolní ulici dělníci zbourali budovu v místě, kde parkovací dům vyroste, a dokončili pilotážní práce. Asi za tři týdny začnou stavbaři budovat základovou desku stavby, sdělila ČTK vedoucí centra komunikace a marketingu Fakultní nemocnice Brno Lenka Martinková.
Parkovací dům za 193 milionů korun by měl být hotový na jaře příštího roku. V okolí Dětské nemocnice je parkování dlouhodobě problematické, snahy o vybudování parkovacího domu se objevily už před mnoha lety. Původně měl stát už loni, stavební povolení však dům získal letos v lednu.
S pracemi nyní na staveništi pomáhají bagry a jeřáb. Kromě přípravy plochy před založením základů stavby vybudovali dělníci také retenční nádrž a lapol, tedy jímku, která zabraňuje úniku tuků do kanalizace. Podél stavby vznikl obslužný chodník.
Parkovací dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím bude mít kovový plášť, který je možné nechat zarůst popínavými rostlinami. Na vjezdovém podlaží bude hygienické zázemí s úklidovou místností, na posledním nabíjecí stanice pro elektromobily. Projekt počítá také s dvěma výtahy, z nichž jeden umožní převoz lůžek. Novostavba bude sloužit pro zaměstnance a návštěvníky nemocnice.
Z celkových 373 parkovacích míst bude devět pro imobilní pasažéry, čtyři pro rodiny a 20 pro elektrovozy. Dům bude dopravně napojený novým vjezdem od parčíku na nároží Helfertovy a Černopolní ulice. "Nový parkovací dům přinese dostatečnou kapacitu parkovacích míst a odstraní stresující situace spojené s hledáním parkování, které byly pro rodiče často první překážkou při cestě za péčí o jejich děti," doplnila Martinková.