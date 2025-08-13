Sítě nepomohly. Demolice mostu v Břeclavi se odkládá, hnízdí na něm vlaštovky

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:32aktualizováno  14:32
Hnízdění vlaštovek oddaluje demolici starého mostu přes odlehčovací rameno Dyje v břeclavské části Poštorná. Ač stavební firma na spodní straně mostu instalovala ochranné sítě, několik párů vlaštovek na konstrukci zahnízdilo. Kvůli ochraně těchto ptáků tak demolice začne na začátku září, až hnízda opustí. Poté vyroste nový most.
V břeclavské části Poštorná se chystá demolice starého mostu přes odlehčovací...

V břeclavské části Poštorná se chystá demolice starého mostu přes odlehčovací rameno Dyje, který nahradí nejprve dvě provizoria a poté zbrusu nový most. Bourání se však muselo odložit kvůli hnízdění vlaštovek. (13. srpna 2025) | foto: ČTK

V břeclavské části Poštorná se chystá demolice starého mostu přes odlehčovací...
V břeclavské části Poštorná se chystá demolice starého mostu přes odlehčovací...
V břeclavské části Poštorná se chystá demolice starého mostu přes odlehčovací...
V břeclavské části Poštorná se chystá demolice starého mostu přes odlehčovací...
12 fotografií

„Stavba, jejíž rozpočet je 87 milionů korun bez DPH, začala v dubnu a měla by skončit na konci letošního roku. Demolice starého mostu už měla v této době probíhat, kvůli hnízdícím ptákům jsme ji ale museli odložit,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Most na frekventované silnici I/55 z Břeclavi do Rakouska, přes který denně projede 20 tisíc aut včetně kamionů, je 70 let starý a je ve špatném technickém stavu.

Silničáři uzavřeli most přes Moravu mezi Lanžhotem a Kúty. Hrozí, že spadne

ŘSD nechá starý most strhnout a postaví nový. „S biologickým dozorem probíráme takové technické detaily nového mostu, jako je zrnitost vnějšího povrchu tak, aby na něm mohli ptáci znovu hnízdit,“ podotkl Rýdl.

Hnízdiště pod mostem v Poštorné je podle Petra Švehlíka ze společnosti Ekopontis, která zajišťuje biologický dozor, v Česku unikátní. „Je zde kolonie vlaštovek obecných, které obvykle pod mosty nehnízdí. Vlaštovky jsou svým hnízdištím věrné a snaží se na ně vrátit každý rok. To potvrzuje i fakt, že navzdory instalaci ochranných sítí, které měly hnízdění zabránit, si několik párů hnízda znovu postavilo,“ konstatoval Švehlík.

Silničáři zbourali most na D1, pro rozšiřovanou dálnici byl příliš malý

Hnízdění vlaštovek obvykle trvá od 10. dubna do 20. srpna, ŘSD nicméně s demolicí počká do začátku září, aby bylo jisté, že jsou ptáci pryč. Přibližně v té době převede provoz přes říční rameno na mostní provizoria.

Ta už na místě stojí, stavebníci dokončují jejich napojení na silnici. Jedno mostní provizorium bude určené pro pěší a cyklisty, druhé pak pro automobily. Nový most by měl mít životnost sto let.

Na provizorní konstrukci bude omezena rychlost na 20 kilometrů v hodině, dodržování limitu budou hlídat radary úsekového měření. Nižší rychlost sníží jednak hlučnost dopravy, ale také opotřebení provizorního mostu.

20. ledna 2024

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

U Čunína se převrátil nákladní vůz, řidiče transparoval vrtulník do nemocnice

Na silnici u Čunína na Prostějovsku se dnes odpoledne při vysypávání nákladu převrátil nákladní automobil a jeho řidič se zranil. Vrtulník muže transportoval...

13. srpna 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Krytý bazén na Kraví hoře v Brně otevře kvůli špatné hydroizolaci později

Krytý plavecký bazén na Kraví hoře v Brně se místo začátku září otevře patrně až v polovině října. Důvodem je špatný stav hydroizolace ve zdech, který dělníci...

13. srpna 2025  16:01,  aktualizováno  16:01

Stevie® Awards oznamuje vítěze 22. ročníku mezinárodních cen International Business Awards® z celého světa

13. srpna 2025  17:23

Řidič si zadriftoval a už měl v patách policii. Nepomohl mu ani blafák s blinkry

Rychlým driftem na mokré silnici se chtěl zřejmě předvést devatenáctiletý cizinec v lexusu v Hlinsku na Chrudimsku. Upozornil však na sebe policejní hlídku, která se za řidičem se zapnutou houkačkou...

13. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Liberec chce umístit na devět městských budov solární panely za 20 milionů Kč

Liberec pro II. etapu budování střešních fotovoltaických elektráren vybral devět městských budov. Jde o mateřské školy a bytové domy. V rámci zpracování...

13. srpna 2025  15:17,  aktualizováno  16:18

Vrah se vrátil do cizího. Peníze z dražby jeho nemovitostí dostanou pozůstalí

V červnu obyvatelé městečka Radnice na Rokycansku neskrývali nelibost, že se k nim velmi předčasně vrátil senior Ladislav Ubl odsouzený za vraždu oblíbené zaměstnankyně místní školy. Vrátil se do...

13. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Ridera Bohemia podala kvůli heřmanické haldě žalobu na DIAMO, podnik ji odmítá

Společnost Ridera Bohemia podala kvůli heřmanické haldě žalobu na státní podnik Diamo. Žádá zaplacení několika milionů korun. Tyto náklady jí měly vzniknout za...

13. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Šternberk investoval 70 milionů do rozšíření a modernizace mateřské školy

Radnice ve Šternberku na Olomoucku investovala s pomocí dotací 70 milionů korun do rekonstrukce a přístavby mateřské školy v Obloukové ulici. Její kapacita...

13. srpna 2025  15:09,  aktualizováno  15:09

Kino tajné i biografy staré. Hlavní město nabízí příběhy, za kterými je potřeba si dojít

„Upozorňujeme, že prohlídka není vhodná pro osoby trpící závratí a pro děti,“ takto je uvedena návštěva vodárenské věž v Michli, kterou pořádá Open House Praha. Přes 40 metrů vysoká věž, která...

13. srpna 2025  16:45

Na zajištění Barum Czech Rally Zlín se podílí dvě desítky zlínských záchranářů

Na zajištění automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín se letos podílí dvě desítky záchranářů Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK)....

13. srpna 2025  14:51,  aktualizováno  14:51

V Jihlavě našli unikátní dřevěný vodovod, trubky uchovají nečekaným způsobem

Při modernizaci pístovské vodárenské soustavy stavebníci učinili unikátní nález. V zemi narazili na část historického dřevěného potrubí. To od roku 1389 z pístovských rybníků vedlo pitnou vodu do...

13. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Prohraný spor s chemičkou má následky. Lovosice musejí odsunout některé projekty

Po prohraném soudu s Lovochemií z holdingu Agrofert o výši daně z nemovitosti musejí Lovosice odložit všechny plánované ekologické projekty. Přišly tím totiž o desítky milionů korun. Město už...

13. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.