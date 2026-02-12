Konec jedné éry. Bourá se letitá dominanta města, silo jde k zemi jako poslední

Letitá dominanta mizí v těchto dnech před očima obyvatelů Vyškova. Demoliční četa totiž bourá výškovou budovu sila v kdysi rušném areálu zemědělského podniku Lukrom nedaleko vlakového nádraží. Likvidací několik desítek metrů vysokého objektu vrcholí bourací práce započaté loni v září.

Ve Vyškově označují aktuální bourání za konec jedné éry. Zemědělský podnik totiž ve městě fungoval desítky let, než někdejší majitel přesunul výrobu jinam a provoz tady ukončil. Areál mezi sídlištěm Osvobození a vlakovou stanicí kompletně změní podobu.

Budovu sila bourají stavbaři jako poslední. Zakousávají se do ní pomocí drapáku, který tak objekt odstraňuje postupně po malých částech.

„Likvidace začala minulý týden. Přijela technika schopná zvládnout i takhle robustní stavby. Demolice sila postupuje podstatně lépe, než firma čekala,“ řekl mluvčí Vyškova Michal Kočí.

Ikonické obilné silo za nádražím ve Vyškově jde k zemi. Areál zemědělského podniku Lukrom tak definitivně ustoupí moderní bytové výstavbě. (12. února 2026)
Chátrající objekty po zemědělském podniku vlastní město i soukromá firma MOVYSKO. Budova sila patří právě této společnosti.

Demolice provádějí město i firma současně, aby okolí zbytečně nezatěžovaly opakovanými zásahy. Likvidace veškerých budov a terénní úpravy vyjdou na 138 milionů korun bez daně.

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

„V našem případě jsou odstraněné všechny nadzemní části objektů. Postupně šla k zemi výrobna i sklad krmných směsí, objekt příjmu surovin, hrachárna či menší sila s příjmovým objektem. Dělníci zároveň demontovali svrchní stavbu vlečky a s ní související drobné objekty,“ přiblížil Kočí.

V areálu se zároveň třídí materiál ze suti. Plány počítají s tím, že se z velké části zužitkuje přímo na stavbě.

„Na vybouraném asfaltovém a betonovém materiálu probíhají zkoušky v souladu s platnými předpisy. Pokud vyhoví, mobilní drtička jej přímo na staveništi rozemele na potřebné frakce a jako recyklát poslouží zpět na stavbě. Upravený materiál tak pomůže s vyrovnáním terénu, což je u takto rozsáhlého území přirozenou a potřebnou součástí celého procesu,“ vysvětlil mluvčí.

Ikonické obilné silo za nádražím ve Vyškově jde k zemi. Areál zemědělského podniku Lukrom tak definitivně ustoupí moderní bytové výstavbě. (12. února 2026)

Nejpozději na začátku jara má město začít s výstavbou infrastruktury zahrnující inženýrské sítě. Hotová by měla být do konce příštího roku.

Pravděpodobně příští rok na jaře začne velkorysá výsadba zeleně. V plánu je vytvořit parkovou plochu s javory, jasany, duby či jeřáby. Počítá se s dvouřadou alejí z platanů javorolistých.

Na novou zeleň, infrastrukturní výstavbu a demolice získalo město dotaci 85 milionů korun.

Ze skladů plodin má být exkluzivní čtvrť, pomůže k ní rozvoj železnice

Kdysi rušný zemědělský areál se změní k nepoznání. Aktuální práce jsou první etapou přeměny území na novou čtvrť nazvanou Centrální lesopark. Nabídne bydlení, služby, veřejnou zeleň. Zanedbaná plocha dostane díky tomu atraktivní využití.

„Vznikne veřejné prostranství charakteru městského parku, které bude propojovat centrum Vyškova přes zrekonstruované vlakové nádraží s plánovanou i stávající rezidenční zástavbou,“ uvedl už dříve vyškovský místostarosta Karel Goldemund (nez.). Kompletní rekonstrukce železniční stanice má začít v roce 2028.

