Den linky 155: záchranáři přiblíží svou práci Jihomoravanům

Nahlédnout do interiéru sanitky, vyzkoušet si základy první pomoci nebo třeba natrénovat hovor s dispečerem tísňové linky, to vše mohou zažít návštěvníci a kolemjdoucí ve čtvrtek 15. května na Moravském náměstí v Brně. Od 9 do 16 hodin se tam totiž bude konat Den linky 155.

Záchranáři ukážou moderní vybavení svých vozů a předvedou, jak zachraňují životy. Pro děti je připraven program s plyšovými hračkami.

Kromě akce na Moravském náměstí v Brně otevře záchranka své základny v Brně-Bohunicích, Blansku, Kyjově, Bučovicích, Znojmě, Tišnově a Hustopečích.

Vstup na akci je zdarma, více na webu zzsjmk.cz.