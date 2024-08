DEN MUZEA! 120 let Muzea města Brna

V rámci oslav pořádá jedinečnou akci Den Muzea, která se uskuteční 14. září 2024. Tento výjimečný den bude plný zábavy, objevování a vzdělávání ve všech objektech Muzea města Brna, včetně hradu Špilberku, vily Tugendhat, Arnoldovy vily a Měnínské brány.

Nejvíce programu se odehraje na hradě Špilberku. Pro děti i dospělé je připravena interaktivní stezka Po stopách Leopolda Masura, zakladatele sbírek Muzea města Brna. Účastníci se vydají po stopách tohoto významného muže a projdou si tak expozice i nejrůznější zákoutí hradu. Pro úspěšné detektivy bude na konci stezky nachystaná odměna. Dobrodružství s řadou zajímavých úkolů z muzejního zákulisí připravilo oddělení muzejní pedagogiky ve spolupráci s odbornými odděleními muzea.

Dále se návštěvníci mohou těšit na kreativní komentované prohlídky barokní lékárny, které zavedou do jedné z mála dochovaných lékáren z 18. století. Zvídaví návštěvníci se seznámí s dobovým repertoárem léčiv, jako je prášek z mumie nebo roh jednorožce, a vyzkouší si práci historika v praxi. Tato 60minutová prohlídka je ideální pro dospělé a děti od 12 let.

Barokní lékárna

Prohlídky restaurátorských dílen nabídnou pohled na ožívání historických sbírkových předmětů pod šikovnýma rukama restaurátorů. Návštěvníci projdou dílny na zpracování keramiky, papíru, kovových a dřevěných předmětů a uvidí historické zbraně s ukázkou střelby. Kapacita je omezena, proto je nutná předchozí rezervace.

Celý den bude na hradě Špilberku doprovázen také bohatým programem na velkém nádvoří. Připravena bude celá řada vystoupení včetně divadla Kejkle, koncertu SŠUM, cimbálové muziky nebo historické módní přehlídky. V odpoledních hodinách si návštěvníci užijí divadelní představení se špilberskou tematikou Velké Prádlo a vystoupení Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma, které uzavře celodenní oslavy.

Hrad Špilberk

Arnoldovu vilu mohou návštěvníci během celého dne navštívit zdarma. V zahradě vily bude probíhat hudební vystoupení, speciální komentované prohlídky nebo kreativní workshop pro děti. V Cecilie café si budou připraveny prvorepublikové signature drinky.

Ve vile Tugendhat proběhnou speciální 15minutové prohlídky Skleněného pokoje. Návštěvníci prožijí meditativní atmosféru tohoto prostoru, doprovázeni myšlenkami a úvahami architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Po prohlídce mohou zdarma navštívit zahradu a výstavní prostory, které nabídnou výstavy a krátký film režiséra Jiřího Zykmunda.

Navštivte během Dne Muzea tři ze čtyř objektů Muzea města Brna a zapojte se do slosování o volné vstupy! Na každém objektu si vyzvedněte hrací kartičku a sbírejte razítka. Pokud získáte razítka alespoň ze tří objektů, vyplněnou kartičku můžete odevzdat na kterémkoli z nich.

Den Muzea slibuje být dnem plným objevování, vzdělávání a zábavy při oslavě 120 let Muzea města Brna. Tento den je jedinečnou příležitostí pro všechny generace, aby se ponořily do fascinující historie a objevily kouzlo muzea, které již 120 let tvoří neodmyslitelnou součást kulturního dědictví města Brna. Objevujte, zažívejte, bavte se!

www.muzeumbrna.cz