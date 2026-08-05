Deset uměleckých děl vzniká na trafostanicích v brněnské části Vinohrady

Deset transformátorových stanic na brněnském sídlišti Vinohrady se tento týden mění na umělecká díla. Autoři z Česka, Nového Zélandu a Francie dostali od distribuční společnosti EG.D volnou ruku, aby stavbičky proměnili podle své představy. Pětidenní akci firma nazvala TrafoFest 2026, spolupracuje na ní s městskou částí Brno-Vinohrady a ateliérem Malujeme Jinak, který zároveň tvoří na jedné z trafostanic.
Letošní akce, která začala v pondělí, navazuje na festival Urban Pictus, který EG.D uspořádalo v brněnském Starém Lískovci před dvěma lety. Tehdy umělci vyzdobili šest trafostanic.
"Trafostanice jsou přirozenou součástí městského prostředí. TrafoFest jim dává nový rozměr a mění je v obří plátna, která mohou lidem dělat radost každý den. Každý z umělců pojal poskytnutou plochu po svém, vznikají díla od čisté abstrakce až po realistické obrazy a každý je zcela jiný," uvedla Zuzana Oujezdská, oblastní manažerka společnosti EG.D a jedna z organizátorek festivalu.
Účastníky festivalu velkoplošných nástěnných maleb, takzvaných muralů, jsou kromě spolupořádajícího ateliéru Malujeme Jinak například Khoma, Prorok, Olivec, KEIM a ze zahraničí Vincent Chignier z Francie a SCIM z Nového Zélandu.
"Přišlo mi vtipné ztvárnit na sídlišti něco nepatřičného, aby si toho lidé všimli. Moje trafostanice je navíc u silnice, proto jsem chtěl, aby byla výrazná. Hlavní postavou je kráva s barevnými skvrnami v cirkusovém šapitó, které tvoří dvě boční stěny trafostanice," popsal své dílo, které nejspíš dnes dokončí, Aleš Veselý z ateliéru Malujeme Jinak.
Lidé mohou vznikající díla sledovat celou dobu, kdy na nich umělci pracují. Tvorbu nenarušilo ani extrémně horké počasí. "Naopak si někteří umělci pochvalují, že jim barvy dobře schnou. Déšť by byl horší," podotkla Oujezdská.
První díla budou nejspíš dokončená dnes, umělci na nich ale mohou pracovat nejen do pátku, kdy festival oficiálně končí, ale až do víkendu.
Distribuční společnost EG.D nechává transformátorové stanice vyzdobit uměleckými díly po celý rok. Letos počet uměleckých děl na těchto stavbičkách překročil číslo 360.