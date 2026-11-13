Z TOP 09 odcházeli členové strany po říjnových obecních a senátních volbách k lidovcům zřejmě jen na jihu Moravy. V jiných regionech přesuny členů nezaznamenali. Vyplývá to z informací regionálních představitelů TOP 09 a KDU-ČSL pro ČTK. V Jihomoravském kraji z TOP 09 odešlo po volbách asi 30 lidí, část právě do KDU-ČSL. Předseda lidovců Jan Grolich dnes na síti X uvedl, že od voleb podalo přihlášku do KDU-ČSL 250 lidí. Neuvedl ale, jestli mezi zájemci byl větší podíl členů některé z jiných stran.
"Od voleb podalo přihlášku k lidovcům 250 nových lidí. A od začátku roku už dokonce 763," uvedl předseda KDU-ČSL a jihomoravský hejtman Grolich, který se v říjnu stal také senátorem za Vyškovsko. "To jsou čísla, která prostě nejsou normální," tvrdí Grolich o nárůstu počtu členů strany od voleb.
Pozornost vzbudil krátce po říjnových volbách odchod tří desítek členů z TOP 09 v Grolichově domovském Jihomoravském kraji. Byl mezi nimi i předseda jihomoravské TOP 09 Marek Sovka, který oznámil, že spolu s dalšími členy strany přestoupí k lidovcům. Krajský manažer jihomoravských lidovců Petr Cajzl dnes ČTK řekl, že v první vlně odchodu lidí z TOP 09 po 20. říjnu obdrželi asi 20 přihlášek o členství v KDU-ČSL.
V jiných krajích se však takové přesuny mezi TOP 09 a KDU-ČSL neobjevily. "V Pardubickém kraji k takovéto situaci nedošlo. Registrujeme však letos větší zájem o členství v KDU-ČSL oproti předchozím rokům," řekl ČTK tamní krajský manažer lidovců František Jelínek.
Ani Vysočiny se přechod členů mezi lidovci a TOP 09 netýká. "Od voleb neevidujeme vůbec žádný odchod našich členů," řekl ČTK krajský manažer TOP 09 Zbyněk Liška. Potvrdil to i tamní krajský předseda KDU-ČSL Jan Brožek, podle kterého sice strana v regionu poslední dobou člensky posiluje, ale ne na vrub TOP 09. Také manažer lidovců ve Zlínském kraji Martin Schön neměl ke čtvrtku informace o žádném členovi TOP 09, který by od 20. října přešel v regionu do KDU-ČSL. Obě strany spolu v některých městech kraje spolupracují.
Ve Středočeském kraji rovněž nepřešli od začátku letošního roku k lidovcům žádní členové TOP 09, řekl ČTK krajský předseda KDU-ČSL Robert Pecha. Strana ale podle něj od ledna přijala pět nových členů, kteří dříve působili v hnutí ANO.