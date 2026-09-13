Desítky lidí museli ošetřovat záchranáři na vinobraní ve Znojmě a v Mikulově

Záchranáři v pátek a v sobotu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili téměř 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, kolapsy a nevolnosti. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu, napsala v tiskové zprávě mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Ve Znojmě působili v roli zdravotnické asistence. Na souběžně konaném Pálavském vinobraní v této roli fungovala soukromá zdravotnická společnost Donera. Provozovatel Luděk Maděřič ČTK řekl, že i její pracovníci ošetřili desítky lidí, přesnější údaje ale zatím neměl vzhledem k tomu, že program v Mikulově pokračuje i dnes.
Obě největší vinobraní na jižní Moravě a tedy v celém Česku začala v pátek a konají se do neděle. Nicméně hlavní program je soustředný na pátek a sobotu a neděle je spíš odpočinkovým dnem, kdy si lidé mohou město v klidu projít a program je proti předchozím dnům jen velmi skromný. Na obě akce přijíždějí desetitisíce návštěvníků.
"Kromě interních stavů jsme ošetřovali také pacienty s drobnými úrazy a 15 lidí jsme převezli k dalšímu ošetření do nemocnice. Ve Znojmě jsme měli dvě záchranářské a jednu lékařskou posádku a posílili jsme také noční směnu na znojemské základně o jeden výjezdový tým," řekla Bothová.