Desítky lidí museli ošetřovat záchranáři na vinobraní ve Znojmě a v Mikulově

Záchranáři v pátek a v sobotu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili téměř 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, kolapsy a nevolnosti. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu, napsala v tiskové zprávě mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Ve Znojmě působili v roli zdravotnické asistence. V Mikulově na souběžně konaném Pálavském vinobraní v této roli fungovala soukromá zdravotnická společnost Donera. Dosud poskytla pomoc 85 lidem, což je za její působení v Mikulově nejvíce, řekl dnes ČTK provozovatel Luděk Maděřič. U pěti lidí záchranáři hovořili o kritickém stavu. Vážnější bylo podle Maděřiče například zranění dítěte, které při autogramiádě dav natlačil na zábrany.
Obě největší vinobraní na jižní Moravě a v celém Česku začala v pátek a konají se do neděle. Nicméně hlavní program je soustředný na pátek a sobotu a neděle je spíš odpočinkovým dnem, kdy si lidé mohou město v klidu projít a program je proti předchozím dnům jen velmi skromný. Na obě akce přijíždějí desetitisíce návštěvníků.
"Kromě interních stavů jsme ošetřovali také pacienty s drobnými úrazy a 15 lidí jsme převezli k dalšímu ošetření do nemocnice. Ve Znojmě jsme měli dvě záchranářské a jednu lékařskou posádku a posílili jsme také noční směnu na znojemské základně o jeden výjezdový tým," řekla Bothová.
Z Mikulova bylo potřeba odvézt do nemocnice 25 pacientů, ve 12 případech řešili zdravotníci kolapsový stav. "Mezi nejvážnější případy patřila intoxikace. Laicky byla u daného člověka zahájena resuscitace, ale naši lidé vyhodnotili stav jako koma. U jedné ženy jsme také zastavovali silné gynekologické krvácení, u nějž hrozil potrat. Jeden stánkař si také způsobil těžké popáleniny, když na sebe převrhl fritovací nádobu s olejem. Vážnější bylo také zranění jednoho dítěte, které bylo při nějaké autogramiádě natlačeno davem na zábrany," popsal Maděřič. Ve dvou případech byla po půlnoci také potřeba asistence policie při převozu pacientů do nemocnice.