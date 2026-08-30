Deště se na jihu Moravy projevily nepatrným nárůstem vlhkosti v povrchové vrstvě

Déšť, který v noci na sobotu svlažil jižní Moravu, prospěl hlavně povrchové vrstvě půdy. V hlubších vrstvách přetrvává značný nedostatek vody, plyne z dat portálu Intersucho. Extrémní sucho je třeba na rozhraní Břeclavska a Hodonínska.
"Odborně: nepatrný nárůst relativní vlhkosti v povrchové vrstvě. Laicky: přestalo se prášit," zhodnotili deště odborníci z projektu Intersucho na síti X.
Z hlediska odchylky sucha od obvyklého stavu v období 1961 až 2015 je nyní situace nejhorší z celého Česka právě na jižní Moravě, ale také v části jižních Čech a Vysočiny.
Deště pomohly nasytit povrchovou vrstvu půdy, ovšem spíše jen v severní části Jihomoravského kraje. Při pohledu do hlubší vrstvy od 40 centimetrů do jednoho metru zůstává relativní nasycení v celém kraji prakticky na nule, což je bod vadnutí.
Srážky z noci na sobotu navíc nebyly rovnoměrně rozložené. Například kolem Brna napršelo podle dat Českého hydrometeorologického ústavu asi 20 milimetrů, na východě Vyškovska více než 30 milimetrů, zatímco na Břeclavsku to byly místy pouze jednotky milimetrů.
Situace se v nejbližším týdnu podle předpovědních modelů nijak výrazně nezlepší.