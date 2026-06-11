Děti a studenti v Brně ukázali vynálezy, které vytvářeli společně

Děti a studenti dnes v brněnském Vida! science centru ukázali vynálezy, na nichž v uplynulých měsících pracovali v pilotním ročníku mezinárodního vzdělávacího programu MyMachine. Spočívá v tom, že děti ze základních a někdy i mateřských škol přicházely s nápady a středoškoláci z technických škol podle návrhů vysokoškoláků vytvořili funkční prototypy.
K vidění tak byl například robot, který dováží jídlo v jídelně ke stolu, kšiltovka měnící barvu podle nálady pomocí svítících diod či nápojový automat spojený s umělou inteligencí, který míchá nápoje podle nálady. "Děti dostaly na začátku zadání, aby nakreslily svůj vysněný vynález a přemýšlely nad tím, co by jim usnadnilo každodenní život nebo co by si přály změnit," řekl ředitel Vida! science centra Tomáš Mejzlík, který na projektu vnímá jako nejsilnější propojení generací od malých dětí až po vysokoškoláky.
Do programu se letos na jižní Moravě zapojilo 400 dětí ze základních škol, 80 středoškoláků a téměř 40 vysokoškolských studentů. K výrobě středoškoláci využívali buď školní dílny, nebo otevřenou digitální dílnu FabLab. Každý tým měl svého mentora z praxe a děti v uplynulém roce navštívily i technologické firmy, střední a vysoké školy. V nápadech se do velké míry otiskly populární technologie současnosti, a to různí roboti a umělá inteligence.
Iniciativa MyMachine vznikla před více než 20 lety v Belgii a dnes funguje ve více než 15 zemích světa. Česko se letos zapojilo poprvé. Projekt je zároveň součástí iniciativy Future Shapers, který má podpořit zájem dětí a mladých o technické obory a moderní technologie.