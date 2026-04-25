Děti si budou moci vyzkoušet simulaci letu v obřím modelu rakety

Děti si budou moci vyzkoušet simulovaný let na oběžnou dráhu v obřím modelu rakety. Vzdělávací projekt s názvem SpaceBuzz začne v polovině května v Brně, simulaci si následně budou moci vyzkoušet děti ve třech dalších krajích. Konec bude asi za měsíc v Kladně, řekl ČTK ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Cílem projektu je podpora zájmu dětí o vědu a techniku.
SpaceBuzz je 18 metrů dlouhý model rakety, do kterého děti mohou vstoupit a díky hydraulickým sedadlům a technologii virtuální reality prožít 4D let na oběžnou dráhu. V simulaci uvidí Zemi z vesmíru podobně jako astronauti, kteří popisují takzvaný overview effect, tedy silný prožitek křehkosti planety a vzájemné propojenosti života na ní.
První žáci si budou moci simulovaný let užít 18. května v Brně. Z Jihomoravského kraje se pak ještě mohou těšit děti ve Znojmě, Hodoníně, Slavkově u Brna a také ve Ždánicích na Hodonínsku, kde město před časem opravilo a zmodernizovalo hvězdárnu. Model rakety se následně přesune do Moravskoslezského kraje, kde se mohou těšit děti například v Havířově či Ostravě, následně do Plzeňského kraje. Končit se bude ve Středočeském kraji a Praze, úplně poslední zastávkou bude 13. června Kladno.
"Hlásit se mohou především žáci základních škol, především páté, šesté třídy. Už dnes jsou k tomu aktivně vyzýváni, protože ta kapacita není neomezená," uvedl Dušek. Doplnil, že do rakety by se mohly dostat celkem stovky, možná tisíce dětí.