Dětská nemocnice Brno sníží kvůli rekonstrukci pavilonu S počet lůžek

Dětská nemocnice v Brně opraví pavilon S, ve kterém je dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Rekonstrukce se neobejde bez omezení, po dobu prací klesne počet lůžek nebo kapacita pro ubytování rodičů na oddělení. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí nemocnice Pavel Žára.
Opravy zahrnují kompletní stavební opravu celého pavilonu včetně zateplení, výměny oken, dveří a výtahu nebo instalaci nových rozvodů vzduchotechniky. Na střeše budou solární panely, které budou objektu dodávat energii.
V květnu nemocnice začala postupně stěhovat tři lůžková oddělení do náhradních prostor na pediatrické klinice. Stavební práce začnou od června, kdy Klinika dětských infekčních nemocí omezí svoji lůžkovou kapacitu asi na polovinu. Ambulantní provoz zůstane, můžou v něm však nastávat změny.
Omezená bude kapacita pro ubytování rodičů přímo na oddělení. Jako náhradu nemocnice nabídne doprovodům ubytování ve vlastní ubytovně v areálu. Kvůli snížené kapacitě se může stát, že se na pokojích dočasně zvýší počet dětí. Pokud bude kapacita lůžkových oddělení nemocnice naplněná, mohou být ve výjimečných případech pacienti hospitalizovaní v jiných nemocnicích v regionu.
"Budeme neustále hledat řešení a variabilně pomáhat, abychom maximálně předešli nekomfortnímu stavu, který je vyvolán nutnými opravami pavilonu S," ujistil náměstek pro zdravotní péči v Dětské nemocnici Milan Urík.
Předpokládané náklady na rekonstrukci přesahují 200 milionů korun. "Přesnou cenu však budeme znát až po podpisu smlouvy se zhotovitelem," doplnil pro ČTK Žára. Peníze poplynou z několika dotačních titulů.