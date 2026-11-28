Některé dětské domovy na jihu Moravy mají naplněnou kapacitu, žádosti o umístění dětí často přicházejí z celého Česka. Vyplývá to z odpovědí ředitelek a ředitelů jihomoravských dětských domovů, které ČTK oslovila. Všech 11 zařízení v kraji je rodinného typu, v současné době se Jihomoravský kraj zaměřuje na získávání dalších bytů pro rodinné skupiny, napsal ČTK Petr Holeček z tiskového oddělení Jihomoravského kraje. Jedním z problémů je podle zástupců dětských domovů zajištění kvalifikovaného personálu.
Obsazený je například dětský domov v Hodoníně, který pečuje o 24 dětí. "Volají nám z celé republiky, problém nedostatku míst je asi plošný," řekl ředitel hodonínského domova Vlastimil Kluďák. Naplněnou kapacitu má i dětský domov ve Strážnici na Hodonínsku. "Obsazení jsme neustále. Zrovna dnes mi volali z Kroměříže, že už obvolali dva kraje a nenašli jediné místečko," uvedla ředitelka zařízení Olga Lysá. Personálu je v domově podle Lysé dostatek, někdy však může být problém najít kvalifikované pracovníky.
S tím souhlasí i ředitelka dětského domova v Mikulově na Břeclavsku Lada Válková. "Práce v dětském domově je nepřetržitá práce, kterou musíte dělat srdcem. Spousta lidí, kteří vystudují třeba speciální pedagogiku, jdou potom do jiného proudu školství," poznamenala Válková. Zatím však zařízení s nedostatkem lidí problém nemá. Dost lidí má i hodonínské zařízení. Kdyby však skupinky nebyly v jedné budově, ale i mimo ni, musel by se podle Kluďáka tým posílit.
"Obecně by věci prospělo zvýšení prestiže pedagogických pracovníků v zařízení, tak, aby byl o tento segment zájem a nedocházelo k jejich fluktuaci," poznamenal Holeček. Někteří zároveň zmínili, že ačkoli mají lidé ve škole i v dětských domovech stejné vzdělání, platy jsou rozdílné.
Pro zajištění individuálního přístupu ke všem dětem by podle Holečka bylo zapotřebí, aby se snížil zákonný počet dětí na rodinnou skupinu z osmi na šest dětí. Jako další problém zmínil, že do domovů míří i děti se závažnými poruchami chování, a to kvůli chybějícím místům v jiných typech zařízení, například v domovech se školou či výchovných a diagnostických ústavech. "Jihomoravský kraj není zřizovatelem těchto zařízení, nemůže tedy tuto skutečnost ovlivnit. Nemůže ani ovlivnit umístění konkrétního dítěte do konkrétního typu zařízení, neboť tuto pravomoc má pouze soud," řekl Holeček.
Aby děti nemusely měnit výchovné prostředí, je prioritou práce s rodinou. Pokud to není možné, zvažuje se nejprve například pěstounství na přechodnou dobu, případně adopce. Institucionální péče, tedy i péče v dětských domovech, přichází v úvahu až následně, doplnil Holeček.