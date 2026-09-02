Dětské domovy nesmějí chtít po dětech doplatky za rovnátka

Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za rovnátka ani za jiné zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to dnes na webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejích vlastních úspor.
Podle platných právních předpisů hradí zdravotní péči i nehrazené léky či ortodontické pomůcky dětský domov, pokud o ni nepožádají přímo rodiče dítěte. V konkrétním případě však domov postupoval podle vlastního vnitřního řádu, který byl podle dětského ombudsmana v rozporu se zákonem.
Dívka docházela na vyšetření a ortodontické konzultace v doprovodu zaměstnanců domova, kteří tak měli přehled o doporučeném postupu i o předpokládané ceně léčby. Když přišlo na placení sumy blížící se 50.000 korun, domov dívce sdělil, že uhradí pouze polovinu a zbývající část si musí doplatit sama. Dívka se s tímto postupem nesmířila a obrátila se na ochránce práv.
"Mrzí mě, že se dívka musela zabývat finanční stránkou svého ošetření, která vůbec neměla být její starostí. Dětský domov nesmí od dětí požadovat peníze za rovnátka ani za jiné zdravotní služby. Jejich úhrada je pro dětský domov v podobných případech povinnost, ne volba," upozornil Beneš.
Na základě argumentů dětského ombudsmana vedení dětského domova své vnitřní předpisy upravilo a celou částku za ortodontickou péči dívce proplatilo.