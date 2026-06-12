Dětský ombudsman: Děti chyběly při přípravě plánu pro duševní zdraví

Dětský ombudsman Martin Beneš kritizuje, že děti chyběly při přípravě plánu pro duševní zdraví. Když stát připravuje nějaký plán, který má pomáhat dětem s duševním zdravím, měl by se podle něj ptát i samotných dětí. Společně s ombudsmanem v plánu navrhli změny. Dětský ombudsman o tom dnes informoval na svém webu.
Aktualizace návrhu Národního akčního plánu pro duševní zdraví z Úřadu vlády podle dětského ombudsmana zatím dostatečně nepočítá s tím, že by se děti mohly zapojit do jeho přípravy. Děti se nepodílely ani na původním již schváleném akčním plánu. Podle Beneše je to škoda. "Když chceme dětem opravdu pomáhat, musíme vědět, co samy prožívají a co potřebují. Proto je důležité naslouchat jejich názorům," uvedl Beneš.
V aktualizaci plánu navrhuje změny. Tématem je podle Beneše například internet a sociální sítě. Děti dnes podle něj tráví hodně času on-line a to může mít vliv na jejich duševní zdraví. Návrh plánu se tomu ale věnuje podle něj málo. Dětský ombudsman proto navrhuje, aby stát této oblasti věnoval větší pozornost.
Upozorňuje například i na to, že je stále málo dětských psychologů a psychiatrů. Mnoho rodin proto těžko hledá odborníka, který by dětem pomohl, když mají psychické potíže. Stát by podle něj měl jasněji ukázat, jak chce tuto situaci zlepšit.
Podle dětského ombudsmana je také důležité pravidelně zjišťovat, jestli přijatá opatření opravdu fungují. Jen tak se dá podle něj poznat, zda se dětem dostává potřebné pomoci a podpory.
Ombudsman Stanislav Křeček pak ve svých připomínkách zdůraznil například potřebu větší transparentnosti a veřejné kontroly kvality péče v oblasti duševního zdraví včetně zveřejňování výsledků hodnocení jednotlivých zařízení. Upozornil také na nutnost posílit ochranu práv pacientů, zejména při používání omezovacích prostředků, a nutnost nastavit jasné mechanismy nápravy v případech zjištěných pochybení.
Vládní koordinátorka politiky duševního zdraví Dita Protopopová chce vládě předložit aktualizovanou variantu Národního akčního plánu pro duševní zdraví do léta. Kromě prevence na školách bude podle ní prioritou vytvoření sítě služeb.