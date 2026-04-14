Dětský ombudsman: Děti v soukromém domově u Třebíče žily v nevhodných podmínkách

Děti v soukromém dětském domově v Budišově u Třebíče žily podle Kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana v nevhodných podmínkách. Měly například omezený přístup k teplé vodě. Domov sídlí v bývalém statku, který není vhodný pro pobyt dětí. Dětský ombudsman o tom dnes informoval na webu. Vedení zařízení podle kanceláře přislíbilo nápravu a zvažuje přesun do vhodnější budovy.
Záležitostí se zabýval zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm, následně danou problematiku převzal nově zvolený dětský ombudsman Martin Beneš. Podle zjištění ombudsmanovy kanceláře sídlí domov v bývalém statku, který je obtížně vytápěný a pro pobyt dětí nevhodný. Děti mají omezený přístup k teplé vodě, okolí nenabízí potřebné služby ani možnosti pro běžný každodenní život. Tyto podmínky tak podle dětského ombudsmana mohou negativně ovlivňovat jejich vývoj i psychickou pohodu.
"Děti v ústavní péči potřebují jistotu, bezpečí a důstojné podmínky. Pokud vyrůstají v prostředí, které tyto základní potřeby nenaplňuje, je nutné situaci co nejdříve změnit," uvedl Beneš.
Zaměstnanci kanceláře upozornili také na vážná rizika spojená s nočním provozem. Budova domova je rozsáhlá a členitá, přičemž jedna její část má samostatný vstup. Přesto se o 32 dětí v noci staral pouze jeden pracovník. Takové nastavení podle dětského ombudsmana podceňuje možná rizika a nezajišťuje dostatečnou ochranu dětí ani zaměstnanců.
Vedení domova reagovalo podle kanceláře na výtky vstřícně. Vyhlásilo výběrové řízení na nočního asistenta a přislíbilo, že do konce července budou na noční směně nově pracovat dva další zaměstnanci. Tím by se měla zvýšit bezpečnost i dostupnost péče v noci. Zřizovatel domova zároveň přislíbil, že začne řešit i samotné umístění zařízení. Zvažuje jeho přesun do vhodnější budovy, která bude lépe odpovídat potřebám dětí. Cílem je zajistit prostředí, které bude bezpečné, dostupné, důstojné a vhodné pro děti.
"Oceňuji vstřícnost, konstruktivnost a spolupráci soukromého dětského domova. Při takto dobré spolupráci s vedením a pracovníky dětských zařízení můžeme zlepšit život mnoha dětem v dětských domovech," uvedl dětský ombudsman.
Ve zprávě ze systematické návštěvy navrhl zástupce dětského ombudsmana několik dalších opatření. Zařízení je podle dětského ombudsmana buď již splnilo, nebo se k jejich naplnění zavázalo.