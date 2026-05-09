Dětský ombudsman hledá mladé lidi do svého poradního týmu

Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu, přihlásit se mohou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým bude mít zhruba 30 členů a scházet se bude čtyřikrát ročně. Má poskytovat pohled dětí a mladých lidí na témata, která se jich týkají. Beneš to řekl ČTK. Zájemci se mohou hlásit do 18. května, první setkání bude 22. června. První dětský ombudsman se ujal funkce na začátku dubna.
Úkolem poradního týmu bude diskutovat o otázkách, které přinesou sami členové, nebo o tématech, která jim předloží dětský ombudsman. Výstupy z jednání bude dětský ombudsman využívat při své práci.
"Dětský poradní tým vytváříme ze zákona. Je to naše zákonná povinnost, ale i kdyby to v tom zákoně nebylo, tak bych chtěl, aby něco takového existovalo a aby takový tým byl. Je to vlastně naplnění naší participační role. To znamená role, která spočívá v zapojení dětí a mladých lidí do veřejného života a poskytnutí možnosti vyjádřit se k otázkám, které se jich týkají,“ uvedl Beneš.
Podle něj samozřejmě není možné zapojit všechny děti v Česku, proto bude tým fungovat jako jejich zástupce. Diskutovat by se v něm mělo například o tématech bezpečí v digitálním prostředí, zákazy mobilních telefonů ve školách nebo o otázkách spojených s trestní odpovědností mladistvých.
Dětský ombudsman má prošetřovat stížnosti dětí na úřady, dohlížet na dodržování práv v dětských zařízeních, chránit děti před diskriminací a zprostředkovávat názory nejmladší generace dalším institucím. Funkce dětského ombudsmana byla zřízena k loňskému červenci, dočasně ji zastával zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm. Loni kancelář ombudsmana vyřídila 1345 podnětů týkajících se dětí, z toho 161 podnětů přišlo přímo od dětí.