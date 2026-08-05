Dětský ombudsman navrhl vládě, aby zákonem zřídila novou komisi pro úmrtí dětí

Dětský ombudsman Martin Beneš navrhuje zřízení nové stálé komise, která by se zabývala náhlými úmrtími dětí. Jde o jeho první legislativní doporučení vládě. Komise nyní funguje pod ministerstvem práce a sociálních věcí. Podle dětského ombudsmana je ale limitovaná z hlediska dostupnosti informací či personálního obsazení. V legislativním doporučení navrhuje základní principy pro vznik a fungování nové komise.
"Každé úmrtí dítěte je tragédie. Pokud máme být schopni dobře chránit děti, musíme se poučit z případů, kdy jejich ochrana selhala. Proto je nutné, aby v ČR, tak jako v mnoha jiných zemích, systematicky fungovala nezávislá a odborná komise. Ta bude takové případy monitorovat, hodnotit a následně přijímat doporučení k systémovým změnám, aby se podobné případy neopakovaly," uvedl Beneš v tiskové zprávě.
Pod ministerstvem práce působí od letoška Komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí. Podle Beneše funguje ad hoc, tedy pro jednotlivé případy, a je poradním orgánem ministra. "Aby ale komise mohla fungovat skutečně nezávisle a mezioborově, je potřeba, aby ji zřizoval přímo zákon. Takový tu aktuálně nemáme, a proto jsem vládě doporučil, aby ho přijala," řekl Beneš.
Dětský ombudsman v doporučení zdůrazňuje zejména nestrannost a nezávislost, které jsou při hodnocení systémových selhání nezbytné. Zákon by podle něj měl zajistit, aby komise působila nadresortně, například pod Úřadem vlády ČR. Navrhuje také široké profesní zastoupení a mechanismus nominace, jmenování i odvolávání členů.
Komise potřebuje podle Beneše také přístup k informacím, tedy například soudním a správním spisům, zdravotnické dokumentaci a dalším podkladům. "Současná podoba komise je v tomto ohledu zásadně limitovaná, což jí znemožňuje provést komplexní analýzu případu a připravit vhodná doporučení. Vzhledem k tomu, že komise bude pracovat s velkým objemem vysoce citlivých osobních údajů, musí nová právní úprava pamatovat na striktní povinnost mlčenlivosti," popsal Beneš.