Dětský ombudsman prověřuje pravidlo z webu Cermatu ohledně opuštění učebny

Dětský ombudsman Martin Beneš prověřuje původ pravidla z webu společnosti Cermat, která organizuje přijímací zkoušky, podle kterého opuštění učebny znamená konec přijímací zkoušky. Pravidlo podle Beneše nemá oporu ve školském zákoně ani v příslušné vyhlášce. Dětský ombudsman o tom dnes informoval na webu. V pátek začínají jednotné přijímací zkoušky na střední školy pro čtyřleté obory a nástavby. Uchazečů se prověřování dětského ombudsmana nedotkne. Žáci mají třídu opouštět jen výjimečně, je na posouzení pedagoga, aby ke každému případu přistupoval individuálně, uvedlo ministerstvo školství.
Státní organizace Cermat na webu uvádí: "Pokud v průběhu zkoušky opustíte učebnu, už se do ní nebudete moci vrátit (výjimkou jsou uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami)."
"Obecně platí, a vychází to z vyhlášky k přijímacím zkouškám, kde se řeší pokyny pro učebny, že k opuštění učebny v době konání jednotné přijímací zkoušky má docházet pouze ve výjimečných případech. Je tedy na posouzení pedagogického dozoru, aby ke každému případu přistupoval individuálně a s ohledem na konkrétní situaci," uvedl na dotaz ČTK mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
Dětský ombudsman nevidí problém v tom, že žáci nemohou opustit učebnu po dobu zhruba 70 minut, ve kterých se zkouška skládá. "Pokud žák nemá zdravotní problémy, nemělo by se jednat o závažný zásah. Problém je, že pravidlo podle našich dosavadních zjištění nemá oporu ve školském zákoně, a nemůže být proto právně závazné," uvedl Beneš. Tématu se začal věnovat v návaznosti na zástupce dětského ombudsmana Víta Alexandera Schorma.
Jako další problematický bod vidí chybějící výjimku pro děti, které mají k opuštění učebny zdravotní důvod. "Jako příklad uvedu maturitní zkoušku. Pro tu v zákoně platí, že pokud maturanti místnost opustí, zkouška pro ně končí. Pravidlo má ale výjimky. Za určitých podmínek mohou z učebny odejít děti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo se zdravotním omezením. Znamená to, že zákonné pravidlo pro maturity je dokonce méně přísné než pravidlo Cermatu pro přijímací zkoušky, kterému zákonný základ chybí," doplnil Beneš.
Nejasnosti okolo původu pravidla i chybějící výjimka ho vedly k výzvě Cermatu, aby odpověděl na jeho otázky. Chce se dopátrat, na jakém právním základě Cermat dovozuje, že nelze učebnu během zkoušky opustit, jak přistupuje k výjimce ze zdravotních důvodů, jak by měl postupovat účastník zkoušky, jemuž zdravotní důvody neumožní setrvat na místě vymezený čas. Zajímá se také, zda mají žáci k pravidlu jasné informace s dostatečným předstihem.