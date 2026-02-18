Další trik developera. Pro bytovku místo zbourané vily chce změnit povolenou výšku

Firma, která chce stavět mohutnou bytovku na Hlinkách poblíž brněnského výstaviště, usiluje o změnu územního plánu. Ta by umožnila vztyčit budovu do větší výšky, než je dosud povolené. Lidé z ulice to považují za účelový tah.

Řada hodnotných budov s bohatou minulostí se nachází v ulici Hlinky poblíž brněnského výstaviště. V její východní části stojí třeba tři pozdně historizující domy z konce 19. století nebo nájemní dvojdům Wenzla Jedlicky ze stejné doby, v němž se dochoval byt manželů Herdanových s výjimečným funkcionalistickým interiérem z první republiky.

Firma, která chce stavět mohutnou bytovku v ulici Hlinky (na snímku) poblíž brněnského výstaviště, usiluje o změnu územního plánu. Ta by umožnila vztyčit budovu do větší výšky, než je dosud povolené.
Možná budoucí podoba bytového domu na místě zbourané vily v ulici Hlinky
Na místě zbourané neorenesanční vily v brněnské ulici Hlinky má vyrůst obří bytovka.
Neorenesanční vilu z 19. století v brněnské ulici Hlinky považovali památkáři za originální architektonické dílo, díky čemuž si vysloužila status památky.
Starší objekty doplňuje několik moderních, z nichž některé vznikly v minulých letech. A k tomu se chystá stavba dalšího bytového domu, který má být vyšší, než dovoluje územní plán Brna, což se investor snaží jeho úpravou změnit.

Dokument vymezuje pro severní stranu Hlinek v této části výškovou úroveň tři, jež umožňuje stavby maximálně 16 metrů vysoké. Bytovka od Horizon Consulting II. má však dosahovat téměř 28 metrů. Počítá se vznikem 26 jednotek k bydlení s restaurací v přízemí, firma objekt plánuje postavit místo kontroverzně zbourané neorenesanční vily.

Sporně zbouranou vilu nahradí mohutná bytovka. Příliš vysoká, vadí starostovi

Povolení, vydané loni centrálním superúřadem spadajícím pod brněnský magistrát, napadli sousedé a městská část. Vadí jim předimenzovanost včetně výšky. Krajský stavební úřad o odvolání dosud nerozhodl, magistrátní památkáře nicméně vyzval, aby se věcí znovu zabývali, poté co zrušil jejich závazné stanovisko.

Nastavená úroveň znemožňuje sjednocení objektů, stojí v návrhu změny

Podle zjištění iDNES.cz stejná firma nyní usiluje o změnu územního plánu spočívající v navýšení výškové hladiny zástavby v části Hlinek na úroveň čtyři, která představuje maximálně 22 metrů.

„Účelem změny je úprava úrovně ve stabilizované ploše smíšené obytné všeobecné dle stávajícího stavu a skutečné maximální výšky staveb a vytvoření územních podmínek pro sjednocení výškové úrovně zástavby. Výška stávajících objektů již přesahuje 16 metrů a nastavená úroveň znemožňuje dostavbu území tak, aby se sjednotila výšková hladina objektů podél této strany ulice,“ stojí v popisu účelu navrhované změny územního plánu.

Obří bytovka na místě zbourané vily má povolení. Starosta protestoval marně

Text se přitom odkazuje například na zmiňovaný dvojdům Wenzla Jedlicky, který má včetně přízemí tři patra s vyššími stropy a nahoře půdní prostory.

Navrhovaná změna týkající se Hlinek je součástí velkého balíku úprav územního plánu, jejichž prověření schválili brněnští zastupitelé loni v listopadu. Zda bude do dokumentu klíčového pro rozvoj města skutečně zapracována, není v tuto chvíli jisté.

„Smyslem je nyní zhodnotit její soulad se stavebním zákonem, koncepcí územního rozvoje města a veřejnými i soukromými zájmy v území. Teprve na základě odborného prověření vznikne návrh, v této fázi proto nelze předjímat konkrétní podobu výsledného řešení,“ poznamenává mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Prověření provádějí pracovníci Kanceláře architekta města Brna, přičemž musejí vzít v úvahu stávající limity nebo hodnoty území.

Je únavné čelit tlaku firmy, stěžuje si místní

Proti návrhu zvýšit úroveň zástavby v části Hlinek se už postavili radní Brna-střed. „S ohledem na převažující charakter kompaktní historické zástavby této části ulice je taková změna nevhodná,“ míní starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS), který je profesí architekt. Radní se prozatím vyjádřili negativně k zadání změny, později se mohou ozvat při společném a následně i veřejném projednání úpravy.

Kritizovaná bytovka v Brně přijde o povolení, developer ji bude muset zmenšit

Podle Mencla existence vyšších budov neodůvodňuje změnu hladiny zástavby na Hlinkách. „Severní strana ulice od pivovaru až po Vinařskou má převažující výškovou úroveň tři, a to zhruba ve třiceti případech. Vyšší než 16 metrů jsou jen dvě stavby,“ upozorňuje starosta.

Místní obyvatelé považují navrženou změnu za čistě účelovou, aby firma mohla postavit zamýšlený mohutný bytový dům, pro nějž jí stále chybí pravomocné povolení k výstavbě.

„Je neuvěřitelné, kde všude jsou zástupci této společnosti schopní tohle tlačit, a je už únavné tomu neustále čelit. Je špatně měnit výškovou hladinu ve stabilizovaném území, aby mohla být postavena naddimenzovaná bytovka, místo toho, aby to bylo naopak – tedy povolit pouze objekt, který by odpovídal okolní zástavbě,“ poukazuje obyvatelka ulice Kristina Kruntorád Ketmanová.

Velké bytovky zničí ráz ulice, vadí lidem v Brně. Investor mluví o osvěžení

Umělé navýšení výškové hladiny části Hlinek sousedé odmítají. „Jedná se o jednosměrnou ulici s bytovými domy v jedné souvislé hladině, odpovídající úrovni tři. Ulice v této části není široká, chodníky jsou spíše užší. Stavba v té masivní hmotě notně naruší její ráz, se zamýšlenou funkcí domu přijde i zvýšený pohyb lidí, aut a také více hluku. Nedávno se stavěl nový dům na vedlejší parcele a bez potíží dodržel výškovou hladinu a navazuje na celkový ráz ulice,“ sděluje další z místních Jana Jiříčková. Upozorňuje, že stejným způsobem zdejší obyvatelé argumentovali v námitkách při odvolání proti povolení pro stavbu bytovky.

Firma Horizon Consulting II. se k zamýšlené změně územního plánu odmítla pro iDNES.cz vyjádřit. Magistrátní odbor územního plánování a rozvoje, který má její pořízení na starosti, zaujal k návrhu neutrální stanovisko.

