Developer pomohl Brnu vykoupit pozemky, teď od města získá lukrativní parcely

Marek Osouch
  5:32aktualizováno  5:32
Pochvaly a slova vděku od vrcholných politiků Brna směřovaly k developerovi, který městu pomohl vykoupit pozemky pro výstavbu protipovodňových opatření. Soukromníkovi za ně dokonce zaplatil víc, než za kolik je Brnu následně prodal. Teď však vyšlo najevo, že se dostane k městským parcelám v lukrativní Jižní čtvrti u plánovaného nového nádraží.
Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký...

Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký bulvár, spojující nádraží s historickým centrem města. | foto: KAM Brno

Zdemolovaná čerpací stanice musí ustoupit chystané stavbě severní části...
Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký...
Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký...
Trasa vedení nového bulváru, který propojí střed města a nové nádraží.
10 fotografií

Celkem se jedná o více než 3 100 metrů čtverečních, které získá developerská firma MS Trnitá spadající do struktury společnosti MS Invest, dříve známé jako Moravská stavební.

Nacházejí se severně od ulice Opuštěná u autobusového terminálu Zvonařka hned v sousedství Paláce Trnitá, který stejný developer už v minulosti vybudoval a rozprodal. Pro jiný blok už má zatím nezastavěné pozemky scelené, teď díky vůli města získá do svého majetku parcely pro další.

Bod značí pozemky, které jsou předmětem prodeje.

Bod značí pozemky, které jsou předmětem prodeje.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Podél obou ještě nevystavěných bloků už začíná město pomalu budovat severní část širokého Bulváru za více než 150 milionů korun. Ten propojí budoucí hlavní nádraží v odsunuté poloze u řeky Svratky s přestupním uzlem MHD u stávající stanice.

Právě byznysmeni z MS Invest se před časem spojili s městem, že mu pomohou vykoupit klíčové pozemky pro stavbu navazující etapy protipovodňových opatření kolem řeky Svratky. Zábrany proti velké vodě jsou přitom i v jejich zájmu, bez nich totiž s výstavbou na dnes volných parcelách nemohou začít.

Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký bulvár, spojující nádraží s historickým centrem města.
Zdemolovaná čerpací stanice musí ustoupit chystané stavbě severní části Bulváru. Město se do ní plánuje pustit v první polovině příštího roku. (přelom října a listopadu 2025)
Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký bulvár, spojující nádraží s historickým centrem města.
Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký bulvár, spojující nádraží s historickým centrem města.
10 fotografií

„Nevím, jak by to mělo souviset. My už tam vlastníme zhruba tisíc metrů čtverečních, bez nichž není možné vybudovat blokovou strukturu zástavby, jak určuje územní studie,“ sděluje Vladimír Meister z developerské společnosti. „Někdo to může asi brát jako jistou formu kompenzace, ale my to kupujeme za tržní cenu ještě s dvacetiprocentní přirážkou,“ poukazuje.

Proč se nekonala dražba?

Spojením „tržní cena“ myslí Meister sumu, kterou určil znalec. Celková částka za tamní parcely se tak vyšplhá na více než 100 milionů korun. Zdůrazňuje při tom, že při výkupu parcel pro protipovodňové zábrany „utopil“ 40 milionů, protože od soukromníka je získal za 70 milionů, zatímco městu prodal za třicet, což byla cena stanovená znalcem.

Pokyn k aktuálně řešenému prodeji pozemků v Jižní čtvrti však vedení Brna vydalo jen krátce po schválení tohoto obchodu. Zastupitelé odkup odsouhlasili 9. září a za dva týdny šlo od vrcholných politiků města nařízení, aby se nynější prodej parcel začal připravovat.

Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji

„To si celé vyjednávala městská firma Brněnské komunikace, která pozemky vlastní. Ta také přišla s pokynem ohledně prodeje za námi, my ho pak jen schválili,“ tvrdí brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva (SOCDEM).

Zároveň se dušuje, že o vyjednáváních nic bližšího neví. Nedokázal tak ani komentovat, proč se v tomto případě nešlo cestou dražby nebo obálkové metody, kdy by zvítězila nejvyšší nabídka.

Podle předsedy představenstva zmíněné městské firmy a politika ODS Davida Grunda bylo na stole více variant, ale tato se ukázala jako nejlepší řešení. Ve středu měli prodej pozemků developerovi posvětit brněnští radní, ale nakonec tento bod ze svého jednání stáhli.

28. února 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Z Emmentalu na světová pódia. Švýcarský violoncellista se představí dvakrát v Praze

Jodokcello

Šéfdirigentovi Martinu Šandovi a jeho muzikantům z Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) bude 28. února během koncertu Pop in Symphony: The Epic Symphonic Show na pódiu Dvořákovy síně Rudolfina...

18. prosince 2025  9:19

Hromadná nehoda na D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta a autobus

Při hromadné nehodě u Větrného Jeníkova se srazilo nejméně osm aut. Dálnice na...

Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik aut včetně autobusu. Provoz na dálnici byl zastaven. O případných zraněných...

18. prosince 2025  8:52,  aktualizováno  9:06

Koledy a setkání pod noční oblohou

ilustrační snímek

Již od roku 1998 je v Pardubicích na Štědrý den zvykem nenechávat si sváteční náladu jen pro obývací pokoje. Úderem 21:30 ožijí ulice centra města nebývalým ruchem v rámci tradiční Štědrovečerní...

18. prosince 2025  9:03

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, zraněný je řidič a jedna cestující

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Zraněného řidiče musel do nemocnice transportovat vrtulník, ve vlaku utrpěla...

18. prosince 2025  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Vysočině odklízeli hasiči stromy ze silnic i v noci, bude jinovatka

ilustrační snímek

Na Vysočině odklízeli hasiči kvůli námraze stromy a větve ze silnic i v noci na dnešek, ale měli méně výjezdů než ve středu. Od 19:00 zasahovali na dvou...

18. prosince 2025  7:24,  aktualizováno  7:24

Slunce pro Ukrajinu: společnost E.ON podpořila energetickou nezávislost dalších ukrajinských měst

18. prosince 2025

Císařské Vánoce s vůní pečení

ilustrační snímek

Do atmosféry roku 1889, kdy zámek hostil císaře Františka Josefa I., se přenesou účastníci speciálních vánočních prohlídek v Litomyšli.

18. prosince 2025  8:58

Katarská iniciativa „Roky kultury" oznámila partnerské země pro roky 2026 a 2027

18. prosince 2025  8:50

První nemocnice se systémem Medicalc se připojují k novým elektronickým standardům

18. prosince 2025  8:47

O zisk ze skládky přišla, přesto nezdražuje. Přibyslav mění systém svozu odpadu

Skládka (ilustrační foto)

Od nového roku chystá změny v systému svozu a ukládání odpadu Přibyslav, čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku. Souvisí se snahou co nejvíce třídit a co nejméně produkovat komunální odpad. Jeho...

18. prosince 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Sportovec roku 2025: Ples šampionů a večerní róby

18. prosince 2025  8:32

Práce na obnově zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně jsou téměř u konce

PrĂˇce na obnovÄ› zvonice u chrĂˇmu svatĂ©ho BartolomÄ›je v KolĂ­nÄ› jsou tĂ©mÄ›Ĺ™ u konce

Kolínská farnost dokončuje obnovu pláště kamenné zvonice u chrámu svatého Bartoloměje. Dělníci pracují na posledních drobnostech, lešení kolem zvonice odstraní...

18. prosince 2025  6:50,  aktualizováno  6:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.