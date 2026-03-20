Dietrichsteinská hrobka v Mikulově bude po roce a půl znovu přístupná veřejnosti

Dietrichsteinská hrobka v centru Mikulova na Břeclavsku bude po roce a půl znovu přístupná veřejnosti. Uzavřela se poté, co památku soud na podzim 2024 vrátil do rukou Dietrichsteinů. Město se s rodem nyní dohodlo na bezúplatném užívání památky. Informovalo o tom na svých webových stránkách.
Poprvé se po pauze otevře na Velký pátek, tedy 3. dubna. "Jsem velmi ráda, že jsme našli s rodem Dietrichsteinů společnou řeč. Obě strany – město Mikulov i zástupci rodu Dietrichsteinů – vyjádřili společný zájem, aby hrobka byla otevřená veřejnosti. Věřím, že této příležitosti využijí návštěvníci i místní," uvedla starostka Mikulova Jitka Sobotková (ANO). Provoz bude zajišťovat Turistické informační centrum Mikulov.
Hrobka bude letos otevřená do listopadu, v hlavní sezoně od června do srpna mohou návštěvníci přijít denně kromě pondělí mezi 10:00 a 17:00, mimo hlavní sezonu bude otevřená o víkendech a svátcích. Za půlhodinovou prohlídku s průvodcem dospělí zaplatí 120 korun, snížené vstupné je 70 korun. Zisk ze vstupného poslouží na provoz, úklid, údržbu a drobné úpravy. Smlouvu město s rodem uzavřelo zatím na letošní rok.
Hrobka bývalých majitelů mikulovského panství je kulturní památkou, vznikla v 18. století na základech vyhořelého kostela svaté Anny. Město nemovitost převzalo v 90. letech minulého století a investovalo do jejích oprav téměř 70 milionů korun. Další peníze stála údržba a provoz. Hrobka je jednou z nejvýznamnějších památek v Mikulově. Město ji provozovalo jako pietní místo s prohlídkovým okruhem. Mercedes Dietrichsteinová do hrobky v roce 2017 uložila urny s ostatky svých rodičů.
Dietrichsteinové patřili několik staletí k nejvýznamnějším šlechtickým rodům na Moravě. O majetek přišli po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Dědička rodu Mercedes Dietrichsteinová kvůli tomu vedla řadu soudních sporů. Od Mikulova žádala několik objektů ve městě a zhruba 200 pozemků. Uspěla však jen ve vztahu k hrobce, zejména kvůli porušení práva na rodinný a soukromý život.
Vlastnictví hrobky jí přiřkl nejprve Okresní soud v Břeclavi v říjnu 2023, jeho rozhodnutí potvrdil v červnu 2024 Krajský soud v Brně a po něm i Nejvyšší soud v únoru 2025. Ústavní soud zamítl stížnost Mikulova loni v červnu.